"Москва и мир": погода в столице и пожар в Осаке

Облачная погода со снегопадом ожидается в столице в выходные, 18 и 19 декабря. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в городе будет около минус 1–3 градусов, а ночью – до минус 6 градусов. В воскресенье усилятся осадки из-за циклона, который приблизится к столичному региону. Прогнозируется сильная метель с порывами ветра до 17 метров в секунду. Из-за этого Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности с вечера 18 декабря до вечера 20 декабря.

Также будет низкое атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба при норме в 748 миллиметров. А со вторника в столицу придут морозы. По словам синоптиков, ощутимый минус продержится всю неделю. Не исключено, что по ночам столбики термометров будут опускаться до 20 градусов ниже нуля.

Не менее 24 человек погибли во время пожара в японском городе Осака. При этом власти не исключают, что количество жертв катастрофы может возрасти. Пожар произошел в оживленном торговом квартале. Огонь вспыхнул в клинике, расположенной на четвертом этаже офисного здания. На место экстренно прибыли 30 пожарных расчетов. Им потребовалось всего полчаса, чтобы справиться с огнем.

Однако клиника за это время полностью выгорела. Персонал и пациенты не смогли самостоятельно выбраться наружу. В полиции не исключают, что причиной возгорания мог быть умышленный поджег. Очевидцы рассказали, что видели пожилого мужчину, который вылил из пакета какую-то жидкость, после чего началось возгорание. По этому факту проводятся проверки.

Без человеческих жертв обошелся пожар во Всемирном торговом центре Гонконга. Пострадали 14 человек. Всего из горящего небоскреба пришлось эвакуировано около 1,3 тысячи посетителей и сотрудников центра. По предварительным данным, возгорание произошло в технической комнате с электрооборудованием.

Владимир Путин поручил доработать проект о применении сертификатов вакцинации в общественных местах. По его словам, система QR-кодов должна защищать граждан, а не создавать им лишние трудности.

Также президент затронул тему нового штамма коронавируса. Он обратил внимание на то, что последствия распространения "Омикрона" пока непонятны.

Тем не менее Владимир Путин сообщил, что "Спутник V" эффективен в борьбе со штаммом "Омикрон". В ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение. Также президент призвал россиян прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям и соблюдать их в новогодние праздники.