"Москва и мир": сертификат о вакцинации в РФ и вулкан на острове Пальма

Владимир Путин поручил доработать проект о применении сертификатов вакцинации в общественных местах. По его словам, система QR-кодов должна защищать граждан, а не создавать им лишние трудности.

Также президент затронул тему нового штамма коронавируса. Он обратил внимание на то, что последствия распространения "Омикрона" пока непонятны.

Тем не менее Путин сообщил, что "Спутник V" эффективен в борьбе со штаммом "Омикрон". В ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение. Также президент призвал россиян прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям и соблюдать их в новогодние праздники.

Вулкан на испанском острове Пальма прекратил извержение. Его активность замерла более двух суток назад, но сейсмологи говорят, что только через десять дней можно будет констатировать очередной сон исполина.

Ученые воспользовались затишьем и уже начали изучать кратер. Сейчас он превратился в обычное углубление, откуда поднимаются струи вулканического газа. Извержение Кумбре-Вьеха стало самым долгим в истории острова с XVI века. Вулкан извергал лаву почти три месяца. За этот период огненные поток накрыл более 1,2 тысячи гектаров и разрушил около трех тысяч зданий. Свои дома были вынуждены покинуть 7 тысяч человек, многим из них вернуться уже некуда.

Стихия полностью уничтожила банановые плантации, а это основной экспортный продукт острова. Ущерб экономике оценивается минимум в полмиллиарда евро. На Пальме готовятся к масштабным восстановительным работам. Островитяне будут расчищать завалы и откапывать из-под толстого слоя пепла уцелевшие здания. На помощь им Мадрид отправил военных. Территория вокруг вулкана объявлена зоной отчуждения.

На Соборной площади Кремля начали украшать главную елку России. Дизайнеры в этом году выбрали для нее стиль "советское ретро". Развешивать игрушки и гирлянды будут четыре дня. Уже 22 декабря она сможет порадовать своих первым зрителей.

Ель прибыла в столицу накануне поздно вечером. Из Щелковского района ее на специальной трейлере привез сам Дед Мороз.

Чтобы стать главной, елка из Подмосковья прошла большой конкурс и оставила позади около 40 конкуренток. 90-летнее дерево полностью соответствует всем "кремлевским стандартам": его высота – около 30 метров, оно имеет правильную пирамидальную форму и густую хвою насыщенного цвета. Украшать Соборную площадь она будет около трех недель.