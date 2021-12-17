"Москва и мир": "Тройка" в Новосибирске и "Омикрон" в Великобритании

"Тройка" заработала в наземном транспорте Новосибирска. Городу передали 450 транспортных карт: среди них есть, в том числе брелоки, браслеты и жетоны. А до Нового года появится еще три тысячи карт с уникальным дизайном.

Соглашение с главой Новосибирской области о запуске единой билетной системы на базе "Тройки" было подписано в октябре. Теперь жителям Новосибирска станет удобнее оплачивать проезд. Кроме того, у них будет возможность пополнять баланс онлайн.

Ранее в этом году "Тройку" начали использовать в Тульской области, Перми, Комсомольске-на-Амуре. Тестировать систему также планируют в Ростовской области. А в Москве тем временем заработала виртуальная "Тройка". Теперь карту можно скачать на телефон и оплачивать проезд в одно касание. Пока сервис работает только для платформы Android. Действует виртуальная "Тройка" во всем общественном транспорте столицы.

В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировано более 88 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такого в стране не было с начала пандемии. Это почти на 10 тысяч больше предыдущего рекорда. Кроме того, за последние 24 часа в стране скончались 146 инфицированных COVID-19. В Королевстве сейчас с огромной скоростью распространяется "Омикрон". Новый штамм коронавируса становится доминирующим. Он проник на территорию Великобритании всего три недели назад, и уже успел заразить почти 12 тысяч человек. Еще 13 декабря таких было в два раза меньше.

Главный санитарный врач страны Крис Уитти уверен, что новый штамм достигнет пика в самое ближайшее время. На ситуацию в Великобритании уже отреагировали во Франции. С 18 декабря Париж ужесточает санитарные требования для въезжающих из Соединенного Королевства. ПЦР-тесты будут действительны только сутки, вместо 48 часов. Кроме того, всем прибывшим придется уйти на самоизоляцию.

На Соборной площади Кремля начали украшать главную елку России. Дизайнеры в этом году выбрали для нее стиль "советское ретро". Развешивать игрушки и гирлянды будут четыре дня. Уже 22 декабря она сможет порадовать своих первым зрителей.

Ель прибыла в столицу накануне поздно вечером. Из Щелковского района ее на специальной трейлере привез сам Дед Мороз.

Чтобы стать главной, елка из Подмосковья прошла большой конкурс и оставила позади около 40 конкуренток. 90-летнее дерево полностью соответствует всем "кремлевским стандартам": его высота – около 30 метров, оно имеет правильную пирамидальную форму и густую хвою насыщенного цвета. Украшать Соборную площадь она будет около трех недель.