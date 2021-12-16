"Москва и мир": главная новогодняя ель России и восстановление Кентукки

В Москве готовятся к встрече с главной елкой страны. Вскоре она торжественно въедет в Кремль через Спасские ворота. Ради этого события их открывают один раз в год.

Новогоднее дерево спилили в деревне Новопареево два дня назад. Затем бережно упаковали и поместили на платформу автотрейлера. За рулем сам Дед Мороз. Еще около 60 его коллег выстроились по ходу движения спецтранспорта. Провожали елку с песнями и танцами, получился большой предновогодний концерт.

Что бы стать такой популярной, ель из Щелковского района прошла большой конкурс, в итоге она оставила позади почти 40 конкуренток. 90-летнее дерево полностью соответствует всем "кремлевским стандартам": его высота – около 30 метров, оно имеет правильную пирамидальную форму и густую хвою насыщенного цвета.

Наряжать ель начнут уже ближайшей ночью. Увидеть ее во всей красе горожане смогут 22 декабря. Она будет украшать Соборную площадь около трех недель.

Джо Байден посетил пострадавший от торнадо штат Кентукки. Президент прошел по разрушенным улицам Мейфилда, и пообщался с местными жителями. Город предстоит построить практически заново. Байден заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.

Ранее глава Белого дома объявил в регионе режим чрезвычайного положения. Это позволило отправить на восстановительные работы деньги из федерального бюджета. Этих средств хватит на первый месяц.

Серия разрушительных торнадо обрушились на юго-восток США в конце прошлой недели. Они прошлись по Арканзасу, Иллинойсу, Миссури, Теннесси. Но самый большой урон стихия нанесла Кентукки. Из 88 погибших – 74 жители именно этого штата. Еще более 100 человек считаются пропавшими без вести.

В регионе продолжается масштабная поисково-спасательная операция. На помощь местным спецслужбам пришла Национальная гвардия. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время погода сильно испортится. В пострадавших штатах могут возникнуть перебои с поставками воды и электроэнергии.

В России выявили 25 случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие есть в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Все они находятся под наблюдением врачей. Голикова также заявила, что избежать распространения "Омикрона" невозможно. Также вице-премьер сообщила, что смертность от ковида в стране за две недели снизилась более чем на 14%.

За последние сутки подтвердились почти 28,5 тысячи случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Москве. Медики напоминают россиянам, что лучший способ уберечь себя и близких – пройти вакцинацию. Первым компонентом вакцины в РФ привились более 76 миллионов человек, а 70 миллионов привиты полностью.

Тем временем стало известно, когда российский "Спутник V" будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По словам главы европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, это может произойти в первом квартале 2022 года.