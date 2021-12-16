"Москва и мир": главная новогодняя ель России и тайфун "Рай"

В Москве готовятся к встрече с главной елкой страны. Вскоре она торжественно въедет в Кремль через Спасские ворота. Ради этого события их открывают один раз в год.

Новогоднее дерево спилили в деревне Новопареево два дня назад. Затем бережно упаковали и поместили на платформу автотрейлера. За рулем сам Дед Мороз. Еще около 60 его коллег выстроились по ходу движения спецтранспорта. Провожали елку с песнями и танцами, получился большой предновогодний концерт.

Что бы стать такой популярной, ель из Щелковского района прошла большой конкурс, в итоге она оставила позади почти 40 конкуренток. 90-летнее дерево полностью соответствует всем "кремлевским стандартам": его высота – около 30 метров, оно имеет правильную пирамидальную форму и густую хвою насыщенного цвета.

Наряжать ель начнут уже ближайшей ночью. Увидеть ее во всей красе горожане смогут 22 декабря. Она будет украшать Соборную площадь около трех недель.

Тайфун "Рай" обернулся для Филиппин настоящей катастрофой. Первым на пути супертайфуна с красивым названием оказался остров Сиаргао, он расположен на востоке страны. Тайфун сопровождается тропическими ливнями, порывы ураганного ветра достигают 64 метров в секунду. Сейчас стихия немного ослабла, но успокаиваться не собирается и продолжает движение по островному государству. На ее пути расположены еще около 10 тысяч населенных пунктов.

По прогнозам, тайфун достигнет центральной части архипелага уже 17 декабря, а затем выйдет в Южно-Китайское море. Более 80 тысяч филиппинцев в экстренном порядке эвакуированы во временные убежища. Только в провинции Восточный Самар дома вынужденно покинули более 32 тысяч человек. Власти просят жителей быть крайне осторожными. В регионе ожидаются наводнения, оползни. Прибрежным зонам угрожают многометровые волны. Судам запрещено выходить в море, отменены десятки авиарейсов и закрыты школы.

В России выявили 25 случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие есть в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Все они находятся под наблюдением врачей. Голикова также заявила, что избежать распространения "Омикрона" невозможно. Также вице-премьер сообщила, что смертность от ковида в стране за две недели снизилась более чем на 14%.

За последние сутки подтвердились почти 28,5 тысячи случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Москве. Медики напоминают россиянам, что лучший способ уберечь себя и близких – пройти вакцинацию. Первым компонентом вакцины в РФ привились более 76 миллионов человек, а 70 миллионов привиты полностью.

Тем временем стало известно, когда российский "Спутник V" будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По словам главы европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, это может произойти в первом квартале 2022 года.