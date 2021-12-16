"Москва и мир": погода в регионах России и восстановление Кентукки

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Россиян в ближайшие дни ждут погодные аномалии. Так, на юге европейской части России, Западной Сибири, Красноярского края, а также в Хакасии, Якутской области, Забайкальском крае, Тыве и Бурятии температура будет выше нормы на 7–10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Сибири, наоборот, начнется похолодание, которое затем охватит север европейской части страны. Температура воздуха опустится на 16 градусов ниже нормы.
О сильных морозах предупреждают и москвичей. Аномально холодно в столице станет в понедельник, 20 декабря. Из-за крупного циклона температура понизится до -17...-20 градусов. Синоптики говорят, что зима будет разной, однако под влиянием морозов европейская территория страны останется практически до конца января. Пока же в столице облачно, небольшой снег, местами гололедица. Температура колеблется от 0 до +2 градусов.
Джо Байден посетил пострадавший от торнадо штат Кентукки. Президент прошел по разрушенным улицам Мейфилда, и пообщался с местными жителями. Город предстоит построить практически заново. Байден заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.
Ранее глава Белого дома объявил в регионе режим чрезвычайного положения. Это позволило отправить на восстановительные работы деньги из федерального бюджета. Этих средств хватит на первый месяц.
Серия разрушительных торнадо обрушились на юго-восток США в конце прошлой недели. Они прошлись по Арканзасу, Иллинойсу, Миссури, Теннесси. Но самый большой урон стихия нанесла Кентукки. Из 88 погибших – 74 жители именно этого штата. Еще более 100 человек считаются пропавшими без вести.
В регионе продолжается масштабная поисково-спасательная операция. На помощь местным спецслужбам пришла Национальная гвардия. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время погода сильно испортится. В пострадавших штатах могут возникнуть перебои с поставками воды и электроэнергии.
В Москве простились с кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Церемония прошла в церкви Иоанна Богослова. На отпевание пришли родные, друзья и коллеги кинорежиссера. Гражданскую же панихиду было решено не проводить.
Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78 году жизни от сердечной недостаточности. В последние годы он тяжело болел, подкосила в том числе смерть сына Дмитрия. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Владимир Путин. Президент отметил, что его картины обогатили российский кинематограф и стали символами эпохи.
Снимать фильмы Сергей Соловьев начал после окончания режиссерского факультета ВГИКа. Он пришел на "Мосфильм" и дебютировал двумя новеллами по рассказам Чехова. Потом была культовая "Асса", "Дом под звездным небом", "Нежный возраст", "Анна Каренина" и другие картины. Последний фильм (короткометражку) Соловьев снял в 2019 году. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном.
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