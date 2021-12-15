"Москва и мир": открытие поликлиник в столице и выход Австралии из глобальной самоизоляции

15 декабря, 21:40
В Москве после реконструкции открылись две поликлиники: в Можайском районе на Беловежской улице и в Конькове на Профсоюзной. Здания полностью перестроили. Также отремонтировали кабинеты, оснастили их новым оборудованием и привели в порядок территорию возле поликлиник. Результат оценил Сергей Собянин. Мэр рассказал, что в ближайшие годы планируется обновить сотни поликлиник.
По делу об аварии на шахте "Листвяжная" задержаны еще четверо человек. В том числе, Михаил Федяев – председатель совета директоров холдинга "СДС-Уголь". Он собственник шахты. Об этом сообщили в Следственном комитете. Задержанным предъявили обвинения по нескольким статьям, в частности "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации". Следствие будет настаивать на их аресте.
Австралия начинает постепенный выход из глобальной самоизоляции. На карантине страна провела почти два года. Теперь на континент смогут въехать иностранные студенты, трудовые мигранты, владельцы гуманитарных виз, а также близкие родственники граждан Австралии. Обязательным условием для них является наличие сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста.
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