"Москва и мир": изменение стоимости парковки в столице и открытие границ в Австралии

С 24 декабря на нескольких центральных улицах в Москве изменится стоимость парковки. Причем, как в большую, так и в меньшую сторону. Там, где места практически никогда не пустуют, тариф поднимут. А там, где спрос на парковку не так велик, наоборот, снизят.

За две последние недели из Москвы вывезли более миллиона кубометров снега. С начала месяца в столице выпало более 95 процентов месячной нормы осадков. Сейчас в городе круглосуточно работают 56 снегосплавильных центров.

Австралия начинает постепенный выход из глобальной самоизоляции. На карантине страна провела почти два года. Теперь на континент смогут въехать иностранные студенты, трудовые мигранты, владельцы гуманитарных виз, а также близкие родственники граждан Австралии. Обязательным условием для них является наличие сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста.