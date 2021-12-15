"Москва и мир": обновленные поликлиники в столице и смертность от COVID-19 в США

В Москве после реконструкции открылись две поликлиники: в Можайском районе на Беловежской улице и в Конькове – на Профсоюзной. Здания полностью перестроили, заменили все – от элементов фасада до коммуникаций. Также отремонтировали кабинеты, оснастили их новым оборудованием и привели в порядок территорию возле поликлиник.

Результат оценил Сергей Собянин. Мэр рассказал, что в ближайшие годы планируется обновить сотни поликлиник, многие были построены 60–70 лет назад и косметического ремонта тут недостаточно.

В 2021 году в столице завершилась реконструкция 35 поликлиник, а в 2022 году по новому стандарту планируют обновить еще 50.

Более 800 тысяч человек стали жертвами коронавируса в США. Это самый высокий показатель в мире. Причем, в нынешнем году число летальных исходов превысило показатели 2020 года. Тревогу бьют и британские медики. В стране за минувшие сутки коронавирус диагностировали почти у 60 тысяч человек. 150 пациентов скончались.

Одна из самых сложных эпидемиологических ситуаций в Лондоне. В британской столице новый штамм коронавируса стал доминирующим. Об этом сообщил главный санитарный врач города Кевин Фентон. По его словам, уже больше половины всех случаев коронавируса приходятся на "Омикрон". Жителей призывают завершить курс вакцинации и получить бустерную прививку.

В Испании с 15 декабря начали прививать детей с 5 до 11 лет. Именно в этой возрастной группе сейчас больше всего случаев заражения. Кампания охватит около трех с половиной миллионов юных испанцев. Необходимое количество доз вакцины в страну планируют завезти до конца января. Подавляющее большинство родителей, почти 74 процента, изъявили желание привить своего ребенка. Кампании по вакцинации детей начались также в Греции, Италии и Венгрии.

По делу об аварии на шахте "Листвяжная" задержаны еще четверо человек, в том числе Михаил Федяев – председатель совета директоров холдинга "СДС-Уголь". Он собственник шахты. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Задержанным предъявили обвинения по нескольким статьям, в частности злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. Следствие будет настаивать на их аресте. Ранее уже арестовали директора "Листвяжной", его заместителя, начальника участка и двух сотрудников Ростехнадзора.

Тем временем спасатели завершили поисковые работы на шахте. Они подняли на поверхность тела всех погибших в результате взрыва, который произошел 25 ноября. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей. После этой трагедии в Генпрокуратуре предложили запретить работу шахтеров на большой глубине – там, где нельзя обеспечить безопасность их жизни и здоровья. Также в ведомстве сообщили, что проверки на угледобывающих предприятиях десяти регионов показали ряд серьезных нарушений.