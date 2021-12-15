"Москва и мир": утилизация снега в столице и "Омикрон"

За две последние недели из Москвы вывезли более миллиона кубометров снега. Начало зимы стало для коммунальщиков по-настоящему жаркой порой. С начала месяца в столице выпало более 95 процентов месячной нормы осадков – это почти 37 сантиметров. Сейчас в городе круглосуточно работают 56 снегоплавильных центров.

Процесс утилизации снежной массы прост. Она заливается сточной водой из канализационных каналов и коллекторов. Мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализацию и уходит в городские очистные сооружения. Если город продолжит засыпать, то в центральном округе откроются еще 38 мобильных снегоплавов.

Добавила непогода хлопот и автолюбителям. Столица буквально встала в заторах. Аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозируют, что ситуация будет становиться все хуже. В последние недели декабря загруженность в вечерний час пик будет достигать 10 баллов. Свободнее на дорогах традиционно станет лишь 30 и 31 декабря.

Новый штамм коронавируса распространяется по миру с молниеносной силой. Так охарактеризовали "Омикрон" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Штамм проник уже в 79 стран. Таких темпов, отмечают медики, у других мутаций не было. Не исключено, что возрастет и смертность от новой разновидности вируса.

Страны в экстренном порядке усиливают меры безопасности. В Италии обязательной сделали вакцинацию для некоторых категорий граждан. Сделать все прививки, включая бустерную, обязаны сотрудники школ и служб экстренной помощи, полицейские и военнослужащие. Тем, кто откажется, грозят санкции, вплоть до отстранения от службы и лишения зарплаты.

Кроме того, Рим вновь усиливает контроль на границе. С 16 декабря въезжающие в страну иностранцы должны будут предъявить результаты ПЦР-тестирования. Невакцинированные туристы проведут 5 дней в изоляции. Новые правила будут действовать до конца января.

В России тоже подготовились к "Омикрону". В Центре имени Гамалеи создали модификационную вакцину "Спутник V" против нового штамма. Препарат уже проходит клинические испытания.

По делу об аварии на шахте "Листвяжная" задержаны еще четверо человек, в том числе Михаил Федяев – председатель совета директоров холдинга "СДС-Уголь". Он собственник шахты. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Задержанным предъявили обвинения по нескольким статьям, в частности злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. Следствие будет настаивать на их аресте. Ранее уже арестовали директора "Листвяжной", его заместителя, начальника участка и двух сотрудников Ростехнадзора.

Тем временем спасатели завершили поисковые работы на шахте. Они подняли на поверхность тела всех погибших в результате взрыва, который произошел 25 ноября. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей. После этой трагедии в Генпрокуратуре предложили запретить работу шахтеров на большой глубине – там, где нельзя обеспечить безопасность их жизни и здоровья. Также в ведомстве сообщили, что проверки на угледобывающих предприятиях десяти регионов показали ряд серьезных нарушений.