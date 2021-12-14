"Москва и мир": главная елка Кремля и очереди на вакцинацию в Великобритании

Главную новогоднюю ель России спилили в подмосковном Щелкове. Дерево, которое украсит Соборную площадь Кремля, предстоит упаковать и погрузить на специальный автопоезд. Уже через несколько дней ценный груз в сопровождении полиции торжественно провезут через Спасские ворота Кремля. Что бы занять это место, ель прошла большой конкурс, и в итоге оставила позади несколько десятков конкурентов.

Серпуховская православная гимназия, в которой накануне прогремел взрыв, все еще закрыта. Сейчас решается вопрос о переводе учащихся на дистанционное обучение. Инцидент в гимназии произошел 13 декабря. 18-летний выпускник Владислав Струженков зашел на территорию учебного заведения и привел в действие самодельное взрывное устройство. Пострадали 10 детей, однако их жизням ничего не угрожает. Сильно ранило самого Струженкова, он в реанимации. Источники в правоохранительных органах сообщили, что бомба была сделана из подручных материалов и начинена поражающими элементами, в том числе шурупами и гвоздями. По некоторым данным, причиной случившегося мог стать буллинг в гимназии.

В Великобритании у пунктов вакцинации образовались очереди. Правительство поставило задачу: обеспечить бустерной (третьей) дозой вакцины все взрослое население до конца года. Причина в новом штамме коронавируса "Омикрон". В Соединенном Королевстве стремительно растет число заболевших этим видом. В Лондоне с "Омикроном" уже 44 процента заболевших. По прогнозам, в течение ближайших двух суток этот штамм станет в британской столице доминирующим.