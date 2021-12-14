"Москва и мир": заболеваемость коронавирусом в РФ и очереди на вакцинацию в Великобритании

Серпуховская православная гимназия, в которой накануне прогремел взрыв, все еще закрыта. Сейчас решается вопрос о переводе учащихся на дистанционное обучение. Инцидент в гимназии произошел 13 декабря. 18-летний выпускник Владислав Струженков зашел на территорию учебного заведения и привел в действие самодельное взрывное устройство. Пострадали 10 детей, однако их жизням ничего не угрожает. Сильно ранило самого Струженкова, он в реанимации. Источники в правоохранительных органах сообщили, что бомба была сделана из подручных материалов и начинена поражающими элементами, в том числе шурупами и гвоздями. По некоторым данным, причиной случившегося мог стать буллинг в гимназии.

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 28 343 человек. Показатель находится ниже отметки в 30 тысяч третий день подряд. Кроме того, цифра оказалась минимальной с середины октября. В лидеры по приросту новых случаев ковида вышел Санкт-Петербург. В Москве же, которая раньше была первой в этом антирейтинге, выявили минимум заболевших почти за три месяца. Тем временем, в стране зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения ковида. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. Она отметила, что также у нас есть 94 системы для диагностики коронавируса. Российские специалисты уже создали тест для выявления и нового "Омикрон"-штамма. Сейчас в России он диагностирован у 16 человек, вернувшихся из ЮАР.

В Великобритании у пунктов вакцинации образовались очереди. Правительство поставило задачу: обеспечить бустерной (третьей) дозой вакцины все взрослое население до конца года. Причина в новом штамме коронавируса "Омикрон". В Соединенном Королевстве стремительно растет число заболевших этим видом. В Лондоне с "Омикроном" уже 44 процента заболевших. По прогнозам, в течение ближайших двух суток этот штамм станет в британской столице доминирующим.