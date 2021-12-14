"Москва и мир": хроника COVID-19 и последствия торнадо в Кентукки

За последние сутки в России подтвердили 28 343 случая коронавируса. Показатель находится ниже отметки в 30 тысяч третий день подряд. Кроме того, цифра оказалась минимальной с середины октября. В лидеры по приросту новых случаев ковида вышел Санкт-Петербург. В Москве же, которая раньше была первой в этом антирейтинге, выявили минимум заболевших почти за три месяца.

Тем временем в стране зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения ковида. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она также отметила, что в России есть 94 системы для диагностики коронавируса.

Российские специалисты уже создали тест для выявления и нового "Омикрон"-штамма. Сейчас в России он диагностирован у 16 человек, вернувшихся из ЮАР. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 11 из 16 человек, заразившиеся этим штаммом, были вакцинированы от коронавируса. Болезнь у всех протекает легко.

В Кентукки продолжает расти количество жертв разрушительного торнадо. Уже известно о 74 погибших. Власти не исключают, что цифра будет расти. До сих пор более 100 жителей числятся пропавшими без вести. Только под завалами фабрики в городе Мэйфилд остаются десятки людей. На помощь спасателям направлены военнослужащие Национальной гвардии. В регионе действует режим чрезвычайного положения. Его объявил президент Джо Байден.

Помимо Кентукки, торнадо атаковали еще пять штатов – Миссисипи, Теннесси, Иллинойс, Арканзас и Миссури. Там тоже есть погибшие и пострадавшие. Метеорологи говорят, что всего по юго-востоку страны пронеслись не менее 53-х смерчей. Они образовались в ночь на 11 декабря. По оценке экспертов, ликвидация последствий разгула стихии, только в одном Кентукки, может занять несколько месяцев.

Главную новогоднюю ель России спилили в подмосковном Щелкове. Дерево, которое украсит Соборную площадь Кремля, предстоит упаковать и погрузить на специальный автопоезд. Уже через несколько дней ценный груз в сопровождении полиции торжественно провезут через Спасские ворота Кремля. Что бы занять это место, ель прошла большой конкурс, и в итоге оставила позади несколько десятков конкурентов.

Ель достигает 28 метров в высоту, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – около 10 метров. Увидеть главную елку страны во всей красе можно будет 22 декабря.