"Москва и мир": погода в столице и борьба с "Омикроном"

14:30
В Москве прошел сильнейший снегопад, в городе образовались сугробы высотой до 30 сантиметров. За сутки выпало 20 процентов месячной нормы осадков. По словам синоптиков, такого количества снега 14 декабря город не видел 28 лет.
Осадки отразились на работе аэропортов. Так, из Москвы вовремя не вылетели более 35 самолетов, рейсы задержали или совсем отменили. Из-за непростых погодных условий Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в столичном регионе. Жителей Москвы и области предупредили о гололедице и тумане.
В ЦОДД водителям настоятельно рекомендуют пока отказаться от личного транспорта. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы. Во вторник, 14 декабря, на погоду будет влиять барическая седловина. Так называется область, которая образуется между двумя циклонами и двумя антициклонами, расположенными в шахматном порядке. Существенных осадков в Москве не будет. Столбики термометров днем покажут -1...-2 градуса, а ночью – -7 градусов.
Самолет со специалистами российского Минздрава прибыл в Йоханнесбург. Его направили по поручению Владимира Путина. Спецборт с мобильной лабораторией Роспотребнадзора доставил в ЮАР вирусологов, эпидемиологов, врачей, а также оперативную группу МЧС.
Российские специалисты помогут местным медикам бороться с распространением "Омикрон"-штамма коронавируса. Сейчас он зафиксирован более чем в 60 странах, в том числе и в России. "Омикрон" подтвердился у 16 российских туристов, которые вернулись именно из ЮАР. Однако глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что пациенты с новым штаммом переносят болезнь либо с незначительными симптомами, либо вообще без них. По его словам, угрозы для их жизни или прогнозов, что состояние ухудшится – нет.
Существенно хуже ситуация обстоит в Европе. Так, в Великобритании число заражений "Омикроном" приближается к пяти тысячам. Накануне в Соединенном Королевстве также зафиксирован первый случай случай смерти заразившегося этим штаммом.
В Кентукки продолжает расти количество жертв разрушительного торнадо. Уже известно о 74 погибших. Власти не исключают, что цифра будет расти. До сих пор более 100 жителей числятся пропавшими без вести. Только под завалами фабрики в городе Мэйфилд остаются десятки людей. На помощь спасателям направлены военнослужащие Национальной гвардии. В регионе действует режим чрезвычайного положения. Его объявил президент Джо Байден.
Помимо Кентукки, торнадо атаковали еще пять штатов – Миссисипи, Теннесси, Иллинойс, Арканзас и Миссури. Там тоже есть погибшие и пострадавшие. Метеорологи говорят, что всего по юго-востоку страны пронеслись не менее 53-х смерчей. Они образовались в ночь на 11 декабря. По оценке экспертов, ликвидация последствий разгула стихии, только в одном Кентукки, может занять несколько месяцев.
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