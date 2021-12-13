"Москва и мир": новый корпус центра паллиативной помощи и эпидопасность в Великобритании

13 декабря, 20:00
В Москве после ремонта открылся новый корпус многопрофильного центра паллиативной помощи. Он расположен на улице Двинцева. После посещения корпуса Сергей Собянин заявил, что в начале следующего года завершится второй этап работ. В 4 новых зданиях Центра создадут первые в городе отделения сестринского ухода для пациентов, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении.
Молодой человек устроил взрыв в гимназии Серпухова. Инцидент произошел утром 13 декабря. В православную гимназию, расположенную рядом с Введенским Владычним женским монастырем, вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 10 учеников, 8 из них были госпитализированы. Сам нападавший получил множественные ранения, ему оторвало ногу. Злоумышленник находится в реанимации. Позже ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу. С собой у молодого человека также имелось холодное оружие. По факту ЧП в гимназии возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатки". Расследование проведет центральный аппарат Следственного комитета.
В Великобритании повысили степень эпидемиологической опасности до 4, предпоследнего уровня. Новые ограничения из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" вводят в Лондоне и на юго-востоке Англии. На данный момент в стране более 3 тысяч случаев заражения новым штаммом. Медики предупреждают, что если такие темпы распространения сохранятся, то к концу года в стране будет уже около одного миллиона диагнозов. Жителей Соединенного Королевства призывают как можно скорее сделать ревакцинацию, поскольку прививка даст дополнительную защиту от инфицирования. Накануне, положительный тест на COVID-19 сдал президент ЮАР, именно в этой стране в ноябре впервые выявили новый штамм. Сейчас президент ЮАР Сирил Рамафоса на самоизоляции. По словам врачей, болезнь у политика протекает в легкой форме. Между тем, о выходе из жесткого локдауна заявила Австрия. Эта мера коснется вакцинированных и переболевших коронавирусом граждан. Для остальных людей общественные места в стране останутся закрытыми. Не отменило правительство и свое решение об обязательной вакцинации – она стартует в феврале. Нарушителям грозит штраф – 3 600 евро.
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