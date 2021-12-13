"Москва и мир": корпус центра паллиативной помощи и торнадо в Кентукки

13 декабря, 21:40
В Москве после ремонта открылся новый корпус многопрофильного центра паллиативной помощи. Он расположен на улице Двинцев. Сергей Собянин, который посетил корпус, заявил, что в начале следующего года завершится второй этап работ. В 4 новых зданиях Центра создадут первые в городе отделения сестринского ухода для пациентов, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении.
Здание площадью более 5 тысяч квадратных метро рассчитано на 200 коек. В палатах будут размещать до 4 человека. В каждой комнате организованы санузлы, подъемники для перемещения и многофункциональные кровати с электроприводом. Кроме того, в корпусе установлены инновационные ванны с гидромассажем и удобной боковой дверью.
Молодой человек, который устроил взрыв в гимназии Серпухова, пытался совершить самоподрыв общеопасным способом. Об этом заявили в Следственном комитете. Все произошло сегодня утром. В православную гимназию, расположенную рядом с Введенским Владычним женским монастырем, вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения Владислав Струженков и привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 10 учеников. 8 из них госпитализированы.
Сам нападавший получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу. Он находится в реанимации. Сообщается, что Владислав Струженков не стоял на учете в ПНД. Позже ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу. С собой у молодого человека также имелось холодное оружие. По факту ЧП в гимназии возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатки". Расследование, по распоряжению Александра Бастрыкина, будет вести центральный аппарат Следственного комитета.
Последствия торнадо в Кентукки признаны катастрофой федерального уровня. Стихия обрушилась на штат несколько дней назад. Смерч был такой силы, что смог превратить город Мэйфилд в руины. Под его напором не устояли даже каменные дома. По оценке властей, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек.
В регионе идет масштабная спасательная операция. Только под завалами одной из фабрик, предположительно, находятся около 40 работников. К их поискам привлечена Национальная гвардия. Помимо Кентукки, о жертвах торнадо сообщили также штаты Арканзас, Теннесси и Иллинойс. Ликвидация последствий стихии может занять несколько месяцев.
А Бразилия приходит в себя после мощного наводнения, к которому привели ливневые дожди. Жертвами стихии стали минимум семь местных жителей. Количество пострадавших приближается к двух сотням. Ливни затопили десятки городов. Некоторые дома ушли под воду. Без крыши над головой остались около четырех тысяч человек.
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