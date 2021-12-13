"Москва и мир": желтый уровень опасности в столице и туры по России с кешбэком

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до конца завтрашнего дня. Что касается температурных показателей, то нынешнее потепление в регионе отступит уже к выходным. На смену ему придут снегопады и морозы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, уже через неделю высота сугробов в регионе превысит норму вдвое.
Новый этап продаж туров по России с кешбэком начнется с 18 января. Об этом объявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, продажи по программе продлятся почти 3 месяца, до 12 апреля. Россияне смогут отправиться в поездку с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Догузова отметила, что в этот период, в отличие от пика сезона, новогодних и майских праздников, меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов.
В Великобритании от нового штамма коронавируса "Омикрон" впервые умер человек. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон. В стране повысили степень эпидемиологической опасности до 4 уровня. Сейчас в королевстве более трех тысяч случаев заражения новым штаммом. Медики предупреждают, что если такие темпы сохранятся, то к концу года будет уже около миллиона заболевших. Жителей Соединенного Королевства призывают, как можно скорее сделать ревакцинацию, поскольку прививка даст дополнительную защиту от инфицирования.
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