"Москва и мир": погода в столице и торнадо в Кентукки

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 14 декабря. Что касается температурных показателей, то нынешнее потепление в регионе отступит уже к выходным. На смену ему придут снегопады и морозы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, уже через неделю высота сугробов в регионе превысит норму вдвое. Ночами будет до минус 5–10 градусов, днем – от 1–6 градусов мороза. Впрочем такая температура соответствует многолетней норме декабря, сообщают синоптики.

Пока же столбики термометров в Москве колеблются от нулевых до плюсовых отметок. К концу рабочей недели воздух может прогреться до 3 градусов тепла, что на шесть градусов выше климатической нормы. Ближайшей ночью опять обещают снег. Ожидается, что выпадет до 7 миллиметров осадков, это около 10 процентов месячной нормы.

Последствия торнадо в Кентукки признаны катастрофой федерального уровня. Стихия обрушилась на штат несколько дней назад. Смерч был такой силы, что смог превратить город Мэйфилд в руины. Под его напором не устояли даже каменные дома. По оценке властей, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек.

В регионе идет масштабная спасательная операция. Только под завалами одной из фабрик, предположительно, находятся около 40 работников. К их поискам привлечена Национальная гвардия. Помимо Кентукки, о жертвах торнадо сообщили также штаты Арканзас, Теннесси и Иллинойс. Ликвидация последствий стихии может занять несколько месяцев.

А Бразилия приходит в себя после мощного наводнения, к которому привели ливневые дожди. Жертвами стихии стали минимум семь местных жителей. Количество пострадавших приближается к двух сотням. Ливни затопили десятки городов. Некоторые дома ушли под воду. Без крыши над головой остались около четырех тысяч человек.

Десять детей пострадали при взрыве в Серпуховском женском монастыре. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, некоторым госпитализация не понадобилась. Остальных раненых разместили в больницах. Их жизни тем не менее ничего не угрожает.

Инцидент произошел утром 13 декабря около 08:00. По предварительным данным, в православную гимназию рядом с Введенским Владычним женским монастырем вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения. Он привел в действие самодельное взрывное устройство.

Сообщается, что взрыв произошел при входе в помещение. Как сообщили в подмосковном главке Следственного комитета, нападавший жив и сейчас находится в реанимации. Всех педагогов и учащихся эвакуировали. Территория у монастыря оцеплена, на месте работают следователи и криминалисты. Инцидент квалифицирован как покушение на убийство.