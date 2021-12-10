"Москва и мир": изменения на МЦД и экстрадиция Джулиана Ассанжа

11 и 12 декабря на центральном участке Белорусская – Савеловская МЦД-1 изменится схема движения поездов. Ограничения нужны для того, чтобы провести необходимые работы и в 2023 году запустить четвертый диаметр.

В субботу весь день между станциями Белорусская и Савеловская составы ходить не будут. Это необходимо, чтобы организовать реверсивное движение. В воскресенье на этом участке в обоих направлениях поезда поочередно будут следовать по одному пути. Интервал между ними составит от 5 до 30 минут. При этом изменения коснутся только центрального участка.

Количество поездов на остальных отрезках МЦД-1, а также за его границами в часы пик сохранится практически на прежнем уровне. Также пассажиров предупреждают о том, что реверсивное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет действовать год. После 12 декабря интервалы между составами увеличатся до 30 минут.

Джулиана Ассанжа разрешили экстрадировать в США. Лондонский суд удовлетворил апелляцию Вашингтона. Там посчитали, что заверения американских властей о гуманном обращение с основателем Wikileaks звучат убедительно. Министр внутренних дел Великобритании примет окончательное решение по этому делу.

Предполагается, что процесс может вновь затянуть новая апелляция адвокатов задержанного. Они уверены, что в США их клиент будет содержаться в условиях, способных повлиять на его психическое здоровье. Своей участи Ассанж ожидает в лондонской тюрьме Белмарш. Его задержали весной 2019 года. До этого он несколько лет скрывался в Лондоне в посольстве Эквадора.

В США основателю Wikileaks грозит в общей сложности 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров. Если его вина будет доказана, то 50-летний подследственный может быть приговорен к 175 годам тюрьмы. Юристы отмечают, что на возможную экстрадицию недавнее бракосочетание Ассанжа никак не повлияет. Он женился около месяца назад на своей давней подруге. Свадебная церемония прошла в тюрьме. У пары двое детей.

Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии, предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ближайшее время с материалами уголовного дела начнут знакомиться потерпевшие и их законные представители, а затем – обвиняемый и его адвокат.

Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли 7 учеников и 2 учителей, еще 24 человека пострадали. После проведения психолого-психиатрической экспертизы преступника признали вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение. В Следственном комитете сообщили, что Галявиев признал вину и раскаялся.