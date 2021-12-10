"Москва и мир": изменения на МЦД и наводнение в Испании

11 и 12 декабря на центральном участке Белорусская – Савеловская МЦД-1 изменится схема движения поездов. Ограничения нужны для того, чтобы провести необходимые работы и в 2023 году запустить четвертый диаметр.

В субботу весь день между станциями Белорусская и Савеловская составы ходить не будут. Это необходимо, чтобы организовать реверсивное движение. В воскресенье на этом участке в обоих направлениях поезда поочередно будут следовать по одному пути. Интервал между ними составит от 5 до 30 минут. При этом изменения коснутся только центрального участка.

Количество поездов на остальных отрезках МЦД-1, а также за его границами в часы пик сохранится практически на прежнем уровне. Также пассажиров предупреждают о том, что реверсивное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет действовать один год. После 12 декабря интервалы между составами увеличатся до 30 минут.

Испанская Наварра страдает от наводнений. Их вызвали мощные ливни, которые накрыли север страны несколько дней назад. В регионе затоплены улицы и дороги, некоторые трассы пришлось перекрыть. В автономии объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Стране Басков сложилась похожая ситуация. Там из-за дождей реки вышли из берегов. Десять испанских областей приходят в себя после мощного снегопада. На уборку сугробов брошены все коммунальные службы. Досталось и соседней Италии. В Бергамо пришлось переносить матч Лиги Чемпионов.

Сильный снегопад переживают Австрия и Швейцария. В Вене за одну ночь выпало около 9 сантиметров снега, а в некоторых областях страны – до полуметра. Там объявлен наивысший уровень метеорологической угрозы. Синоптики не исключают, этот снегопад станет для страны сильнейшим за последние 10 лет. Такие же прогнозы делают и метеорологи Швейцарии.

Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии, предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ближайшее время с материалами уголовного дела начнут знакомиться потерпевшие и их законные представители, а затем – обвиняемый и его адвокат.

Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли 7 учеников и 2 учителей, еще 24 человека пострадали. После проведения психолого-психиатрической экспертизы преступника признали вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение. В Следственном комитете сообщили, что Галявиев признал вину и раскаялся.