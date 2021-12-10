"Москва и мир": аномальные морозы в столице и наводнения в Испании

18:15
В Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности. В столице температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов, а 11 декабря – до минус 13. Минувшая ночь уже стала в столичном регионе самой холодной в этом сезоне. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что столбики термометров на метеостанции ВДНХ достигли почти минус 16 градусов, что в 2 раза ниже климатической нормы.
В Подмосковье холоднее всего было в Клину, там температура опустилась до минус 24. Евгений Тишковец отметил, что рекорд еще не окончательный, этой зимой может быть еще холоднее. Ранее такие морозы метеорологи фиксировали в начале марта этого года. Нынешний холодный период закончится в воскресенье, 12 декабря. Ожидается повышение температуры на 9–11 градусов. В Москве прогнозируют минус 2–4 градуса. Будет облачно с прояснениями, по области местами выпадет небольшой снег.
Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии, предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ближайшее время с материалами уголовного дела начнут знакомиться потерпевшие и их законные представители, а затем – обвиняемый и его адвокат.
На основании собранных доказательств ему инкриминированы убийство и покушение на убийство нескольких человек, в том числе малолетних, изготовление взрывчатых веществ, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий стало стремление Галявиева подражать действиям представителей одной из деструктивных субкультур.
Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро учеников и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. После проведения психолого-психиатрической экспертизы преступника признали вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение. В Следственном комитете сообщили, что Галявиев признал вину и раскаялся.
Испанская Наварра страдает от наводнений. Их вызвали мощные ливни, которые накрыли север страны несколько дней назад. В регионе затоплены улицы и дороги, некоторые трассы пришлось перекрыть. В автономии объявлен желтый погодной опасности. В Стране Басков тоже под напором дождей реки вышли из берегов.
Между тем десять испанских областей приходят в себя после мощного снегопада. На уборку сугробов брошены все коммунальные службы. Досталось и соседней Италии. В Бергамо даже пришлось переносить матч Лиги Чемпионов. Сильный снегопад переживают так же Австрия и Швейцария. В Вене только за одну ночь выпало около 9 сантиметров снега. А в некоторых областях страны – до полуметра. Там объявлен наивысший уровень метеорологической угрозы. Синоптики не исключают, этот снегопад станет для страны сильнейший за последние 10 лет. Такие же прогнозы делают и метеорологи Швейцарии. По их мнению, обильные осадки ждут не только горнолыжные курорты страны.
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