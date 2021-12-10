"Москва и мир": "Путешествие в Рождество" и "Омикрон"

В Москве начался традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится до 9 января. Москвичи и гости города могут покататься на катках, погулять на ярмарках, купить новогодние подарки и попробовать зимние напитки. Однако всем посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

Специально перед фестивалем на улицах столицы установили елки в разных стилях. На площади Революции фестивальная площадка украшена в купеческом стиле: яркими многослойными бусами и вставками в виде камней-самоцветов. На Святоозерской улице москвичи увидят ярмарку в стиле русских сказок, а на Матвеевской улице и Ореховом бульваре стоят деревья, украшенные по новогодними традициям Южной Европы.

Всего в преддверии Нового года на улицах Москвы появятся более тысячи елей. А 30 декабря в столице включат дополнительную подсветку фасадов, которая будет работать до 7 января. Остальная праздничная иллюминация останется до 8 марта.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" подтвержден в России у четырех человек. Все они недавно вернулись из-за рубежа. Об этом заявили в научном центре вирусологии "Вектор". Накануне в российском Минздраве говорили о двух случая заражения очередной разновидностью коронавируса. В министерстве отметили, что у пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Всего под наблюдением врачей остаются 177 человек. Все они прибыли в Россию из стран, которые считаются опасными из-за нового штамма. 28 пациентов госпитализированы, остальные находятся в обсерваторах.

"Омикрон", который выявили на юге Африки в конце ноября, проник на территории уже более 50 государств. В ЮАР он стал доминирующим – 70% всех новых случаев заражения приходятся на него. Специалисты ВОЗ напоминают, что сейчас новый вариант коронавируса изучают. При этом эксперты не исключают, что "Омикрон" может снижать активность антител. Этим объясняется его высокий уровень заразности и быстрое распространение по миру.

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности. В столице 10 декабря температура воздуха может опустить до минус 15 градусов, а 11 декабря – до минус 13 градусов. Минувшая ночь стала в столичном регионе самой холодной в этом сезоне.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что столбики термометров на метеостанции ВДНХ достигли отметки почти минус 16 градусов, что в два раза ниже климатической нормы.

В Подмосковье холоднее всего было в Клину, там температура опустилась до минус 24 градусов. Евгений Тишковец отметил, что рекорд еще не окончательный, этой зимой может быть еще холоднее. Ранее такие морозы метеорологи фиксировали в начале марта этого года. Нынешний холодный период закончится в воскресенье. Ожидается повышение температуры на 9–11 градусов. В Москве прогнозируют минус 4 градуса. Будет облачно с прояснениями, по области местами выпадет небольшой снег.