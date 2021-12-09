"Москва и мир": последствия непогоды в столице и антиковидные меры в Норвегии и Дании

20:05
Московским коммунальщикам понадобилось менее двух суток, чтобы устранить последствия мощного снегопада. Об этом сообщил заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
Он отметил, что c наступлением морозов в столице все спецслужбы переводятся на особый режим работы. Синоптики обещают, что нынешняя зима станет снежной и холодной. В распоряжении коммунальных служб 10,5 тысячи единиц снегоуборочной техники. Также в городе достаточно запасов реагентов.
В столичном регионе из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности. Его продлили до полудня 11 декабря. В этот день морозы начнут постепенно отступать.
В Норвегии и Дании к зимним праздникам усиливают антиковидные меры. Большинство из них вступают в силу 9 декабря, а ближе к Рождеству введут новые ограничения. В Норвегии вернули масочный режим и ограничили число людей на мероприятиях.
В Данию вернулась удаленка для сотрудников государственных и частных компаний. Школьники перешли на дистанционное обучение. С 13 декабря по новым правилам будет жить и Великобритания из-за штамма "Омикрон". В стране подтверждено 568 случаев заражения новым вариантом коронавируса. В стране вновь вводят удаленную работу и усиливают масочный режим.
Также в стране произошел скандал после заявлений советницы премьер-министра Аллегры Страттон. Ее отправили в отставку из-за сообщений о рождественской вечеринке на Даунинг-стрит. Один из телеканалов опубликовал запись, где чиновница шутит о прошедшем в разгар пандемии мероприятии. Британцев это возмутило.
Пресненский районный суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу в московском центре госуслуг. 45-летний Сергей Глазов пробудет в СИЗО до 7 февраля 2022 года. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Адвокат сообщил, что Глазов раскаивается и не будет обжаловать свой арест.
Трагедия произошла 7 декабря. Отставной военный Сергей Глазов открыл огонь в МФЦ "Рязанский" на юго-западе столицы. Он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли охранник и администратор офиса, еще четверо человек, в том числе 10-летняя девочка, получили ранения разной степени тяжести.
Близкие жертв этой трагедии получат помощь от города. Согласно распоряжению Сергея Собянина, семьям погибших направят по 1 миллиону рублей. Деньги также положены пострадавшим, им выплатят по 500 тысяч рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: