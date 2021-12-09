"Москва и мир": последствия непогоды в столице и антиковидные меры в Норвегии и Дании

Московским коммунальщикам понадобилось менее двух суток, чтобы устранить последствия мощного снегопада. Об этом сообщил заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

Он отметил, что c наступлением морозов в столице все спецслужбы переводятся на особый режим работы. Синоптики обещают, что нынешняя зима станет снежной и холодной. В распоряжении коммунальных служб 10,5 тысячи единиц снегоуборочной техники. Также в городе достаточно запасов реагентов.

В столичном регионе из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности. Его продлили до полудня 11 декабря. В этот день морозы начнут постепенно отступать.

В Норвегии и Дании к зимним праздникам усиливают антиковидные меры. Большинство из них вступают в силу 9 декабря, а ближе к Рождеству введут новые ограничения. В Норвегии вернули масочный режим и ограничили число людей на мероприятиях.

В Данию вернулась удаленка для сотрудников государственных и частных компаний. Школьники перешли на дистанционное обучение. С 13 декабря по новым правилам будет жить и Великобритания из-за штамма "Омикрон". В стране подтверждено 568 случаев заражения новым вариантом коронавируса. В стране вновь вводят удаленную работу и усиливают масочный режим.

Также в стране произошел скандал после заявлений советницы премьер-министра Аллегры Страттон. Ее отправили в отставку из-за сообщений о рождественской вечеринке на Даунинг-стрит. Один из телеканалов опубликовал запись, где чиновница шутит о прошедшем в разгар пандемии мероприятии. Британцев это возмутило.

Пресненский районный суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу в московском центре госуслуг. 45-летний Сергей Глазов пробудет в СИЗО до 7 февраля 2022 года. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Адвокат сообщил, что Глазов раскаивается и не будет обжаловать свой арест.

Трагедия произошла 7 декабря. Отставной военный Сергей Глазов открыл огонь в МФЦ "Рязанский" на юго-западе столицы. Он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли охранник и администратор офиса, еще четверо человек, в том числе 10-летняя девочка, получили ранения разной степени тяжести.

Близкие жертв этой трагедии получат помощь от города. Согласно распоряжению Сергея Собянина, семьям погибших направят по 1 миллиону рублей. Деньги также положены пострадавшим, им выплатят по 500 тысяч рублей.