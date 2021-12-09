"Москва и мир": погода в столице и антиковидные меры в Норвегии и Дании

14:55
В Москву пришли морозы. Минувшей ночью столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до -10 градусов. В Тушине было еще холоднее – почти -11 градусов. Синоптики говорят, что такие температурные показатели соответствует началу января. Не изменится ситуация и в течение всего дня, будет на 6 градусов ниже многолетней нормы.
Холодный атмосферный фронт обеспечил столицу и очередной порцией снега. Местами в городе выпало до 10 процентов месячной нормы осадков. Одновременно с похолоданием на улице стало теплее в квартирах. Власти столицы приняли решение повысили температуру в системе отопления. Местным жителям, в домах которых батареи нагреваются недостаточно, рекомендовано позвонить в Единый диспетчерский центр или обратиться в управляющую компанию.
Впрочем уже на следующей неделе в регион вернется комфортная погода. Как заверила специалист метеобюро Татьяна Позднякова, оттепели не ожидается, но температура приблизится к климатической норме. Антициклон начнет уходить из столицы в воскресенье.
В Норвегии и Дании к зимний праздникам усиливают антиковидные меры. Большинство из них вступят вступают в силу 9 декабря, а ближе к Рождеству будут еще ограничения. В Норвегии вернули масочный режим и ограничили число людей на мероприятиях, причем даже на семейных торжествах – собираться могут не больше 10 человек.
В Данию вернулась удаленка для сотрудников государственных и частных компаний. Школьники перешли на дистанционное обучение. С 13 декабря по новым правилам будет жить и Великобритания из-за штамма "Омикрон". В стране подтверждено 568 случаев заражения новым вариантом коронавируса. В стране вновь вводят удаленную работу и усиливают масочный режим.
Также в стране скандал после заявлений советницы премьер-министра Аллегры Страттон. Ее отправили в отставку из-за сообщений о рождественской вечеринке на Даунинг-стрит. Была она или нет, не понятно. Но один из телеканалов опубликовал запись, где чиновница шутит о прошедшем в разгар пандемии мероприятии. Британцев это невероятно возмутило.
Центр госуслуг "Рязанский", в котором произошла стрельба, работает в обычном режиме. Внутри офиса поставили фотографии погибших охранника и администратора. Сотрудники оставляют там цветы.
Трагедия случилась во вторник, 7 декабря. Огонь из травматического пистолета, переделанного в боевой, открыл 45-летний мужчина. Он убил двоих и ранил четверых, в том числе ребенка. В итоге стрелка обезвредил сотрудник полиции. В этом ему помог очевидец: он подбежал к злоумышленнику и помог полицейскому его обезоружить. После этого они вместе удерживали преступника до прибытия оперативников.
В столичном главке МВД заявили, что наградят неравнодушного очевидца. Стрелка тем временем допросили. Мужчина признал вину. Он также подтвердил, что незаконно владел пистолетом и рассказал, что его уволили из службы внешней разведки в 2009 году в звании подполковника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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