"Москва и мир": БКЛ и дипломатический бойкот

Новым участком БКЛ с начала его работы воспользовались почти 85 тысяч пассажиров. Самыми популярными станциями в первый день стали "Воронцовская", "Кунцевская" и "Мичуринский проспект".
Участок от "Мнёвников" до "Каховской" запустили 8 декабря. Заработали сразу 10 станций. Работу новых станций поддерживают примерно 550 инженерных систем, рассказал заммэра Андрей Бочкарев. Это в том числе новейшие системы интеллектуального видеонаблюдения и пожаротушения.
Пассажиров Большой кольцевой линии обслуживают только современные поезда – это 40 составов "Москва-2020". В каждом вагоне – по две системы обеззараживания воздуха. Кроме того, в новых поездах широкие двери и большое количеств USB-зарядок. Для удобства пассажиров там установили обновленные интерактивные схемы для построения маршрутов и наддверные табло.
Открыть БКЛ полностью хотят раньше плана – в 2023 году. Как сообщил Сергей Собянин, строители закончат проходку тоннелей до конца этого года, тем самым замкнув кольцо.
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что никто из руководства страны не войдет в состав традиционной олимпийской делегации. При этом он заверил, что спортсменам никто не запретит участвовать в пекинских Играх.
Американским атлетам также позволили самим принимать решение об участии в международных соревнованиях, при этом чиновники в Китай не поедут. В Вашингтоне считают, что КНР не может быть местом проведения соревнований такого уровня, так как в стране систематически нарушаются права человека. Пекин отреагировал на это заявление незамедлительно, назвав поступок Соединенных Штатов политическим фарсом.
Международный олимпийский комитет в этой ситуации сохранил нейтралитет. Там заявили, что с уважением относятся к решению стран и считают неприезд чиновников на соревнования политической позицией, которая не имеет отношения к спорту.
Власти Новой Зеландии тоже не поедут в Пекин. Однако эти меры принимаются из-за ковидных ограничений.
На МКС прилетел корабль "Союз МС-20". Он доставил на орбиту российского космонавта Александра Мисуркина и впервые сразу двух космических туристов – японского миллиардера и мецената Юсаку Маэдзава, а также видеорежиссера Йозо Хирано.
Пуск состоялся 8 декабря утром на космодроме Байконур. Полет прошел по четырехвитковой схеме. Маэдзава и Хирано проведут в космосе 12 суток. Они планируют снимать видео для YouTube-канала. Также японцы запланировали два эксперимента – написать картину и смешать краски с водой в условиях невесомости.
Туристов на МКС Россия не отправляла около 12 лет. После 2009 года места в "Союзах" были заняты американскими астронавтами, за доставку которых NASA платило Роскосмосу приблизительно по 80 миллионов долларов. Теперь на орбиту они летают кораблями частной компании SpaceX. Освободившиеся места в "Союзах" Россия продает другим странам.
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