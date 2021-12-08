"Москва и мир": погода в столице и новый канцлер Германии

На столицу надвигаются мурманские морозы. По словам синоптиков, 9 и 10 декабря столбики термометров днем покажут минус 9–11 градусов, а ночью температура опустится до 15–16 градусов ниже 0. Это климат январского Мурманска, отметили специалисты. По их прогнозам, осадки в столице прекратятся, а небо прояснится.

К норме погода начнет возвращаться только в конце недели. В столице продолжают убирать снег, который выпал накануне. Высота сугробов в некоторых районах превысила 20 сантиметров.

По всему городу работают дорожные службы, а в некоторых регионах из-за снегопада ввели режим чрезвычайной ситуации. В Новгородской области осадки привели к обрыву линий электропередачи. Без света остались несколько районов, а в Подмосковье побит рекорд по снегу, который держался 39 лет. В Коломне за время снегопада выпало 18 миллиметров осадков – это почти половина от нормы декабря.

Германия выбрала нового канцлера – им стал Олаф Шольц. За его назначение проголосовали 395 депутатов Бундестага. Таким образом, политик стал девятым федеральным канцлером Германии. Официальную грамоту о назначении Шольцу вручил президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Церемонию в прямом эфире показали все немецкие телеканалы.

Новый глава правительства – социал-демократ. Его партия сенсационно победила на последних парламентских выборах, отодвинув на второе место "Христианско-демократический союз", который много лет возглавляла Ангела Меркель. Политик, руководившая страной 16 лет, решила больше не выдвигать свою кандидатуру.

Что касается политической позиции нового главы правительства, то еще в конце ноября Шольц объявил о заключении коалиционного соглашения с "Зелеными" и "Свободными демократами". Этот партийный союз в Германии получил название "Светофор".

Олафу Шольцу 63 года. В последнее время он занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Меркель.

Сергей Собянин навестил в больнице пострадавших при стрельбе в МФЦ. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети. По его словам, одна из сотрудниц офиса находится в тяжелом состоянии из-за пулевого ранения. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее.

Также мэр рассказал, что у одного из погибших остались маленькие дети. Сергей Собянин пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Жертвами нападения на центр госуслуг "Рязанский" стали два человека. Еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, пострадали. Огонь из травматического пистолета, переделанного в боевой, открыл 45-летний мужчина. Его обезвредил сотрудник полиции. Преступника задержали. Сотрудники следственного комитета допросили его, а также провели обыски в квартире.

Стрелку назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Центр госуслуг "Рязанский", где произошла трагедия, возобновит работу 9 декабря.