"Москва и мир": погода в столице и дипломатический бойкот

На столицу надвигаются мурманские морозы. По словам синоптиков, 9 и 10 декабря столбики термометров днем покажут минус 9–11 градусов, а ночью температура опустится до 15–16 градусов ниже нуля. Это климат январского Мурманска, отметили специалисты. Осадки при этом прекратятся, а небо прояснится.
К норме погода начнет возвращаться только в конце недели. В столице продолжают убирать снег, который выпал накануне. Высота сугробов в некоторых районах превысила 20 сантиметров.
По всему городу работают дорожные службы, а в некоторых регионах из-за снегопада ввели режим чрезвычайной ситуации. В Новгородской области осадки привели к обрыву линий электропередачи. Без света остались несколько районов, а в Подмосковье побит рекорд по снегу, который держался 39 лет. В Коломне за время снегопада выпало 18 миллиметров осадков – это почти половина от нормы декабря.
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что никто из руководства страны не войдет в состав традиционной олимпийской делегации. При этом он заверил, что спортсменам никто не запретит участвовать в пекинских Играх.
Американским атлетам также позволили самим принимать решение об участии в международных соревнованиях, при этом чиновники в Китай не поедут. В Вашингтоне считают, что КНР не может быть местом проведения соревнований такого уровня, так как в стране систематически нарушаются права человека. Пекин отреагировал на это заявление незамедлительно, назвав поступок Соединенных Штатов политическим фарсом.
Международный олимпийский комитет в этой ситуации сохранил нейтралитет. Там заявили, что с уважением относятся к решению стран и считают неприезд чиновников на соревнования политической позицией, которая не имеет отношения к спорту.
Власти Новой Зеландии тоже не поедут в Пекин. Однако эти меры принимаются из-за ковидных ограничений.
8 декабря – первый полноценный день работы 10 новых станций Большой кольцевой линии московского метро. Это "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Семь из этих станций – пересадочные, с них можно перейти на радиальные линии и на оба центральных диаметра.
Старт движению накануне дал Владимир Путин. Президент отметил, что такой крупный участок открылся впервые за всю историю столичной подземки. На пике строительства путей БКЛ задействовали 23 тоннелепроходческих щита. Чтобы прокладывать сразу несколько участков кольца, привлекли огромное количество специалистов.
Запуск новых станций улучшит транспортное обслуживание почти полутора миллионов москвичей из 13 районов. Жители столицы теперь будут экономить в дороге до 35–45 минут. Открыть БКЛ полностью хотят раньше плана – уже в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что строители закончат проходку тоннелей до конца этого года, тем самым замкнув кольцо.
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