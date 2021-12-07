"Москва и мир": ситуация с COVID-19 в столице и новый штамм коронавируса за рубежом

В России медленно снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За сутки в стране – чуть более 31 тысячи заболевших. Это минимум с середины октября. В Москве положительные тесты сдали 2 тысячи 573 человек, что на 18% ниже, чем накануне.

Тенденция к снижению суточного прироста новых заболевших фиксируется и в других регионах – это Санкт-Петербург и Московская область. Однако в 11 регионах цифры растут. В настоящий момент в стране около 168 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в стационарах, из них более 5 тысяч на аппаратах ИВЛ.

Анна Попова напомнила, что мутация коронавируса "Омикрон" обладает большей заразностью, чем его предыдущие разновидности. По ее словам, приоритетная задача властей – максимально сдержать наступление нового штамма. Как и прежде, главная ставка делается на прививочную кампанию. Почти 65 миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса, это более 62 % взрослого населения.

На шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще 13 погибших, в том числе одного горноспасателя. Их поднимают на поверхность. Не найдены еще два человека, поиски продолжаются. Благодаря проветриванию аварийного участка шахты и улучшению газовой атмосферы сотрудники МЧС смогли провести разведку ранее не обследованных горных выработок для поиска погибших. Им еще нужно пройти около километра. Также сейчас проводится откачка воды и восстанавливается вентиляция. Работы ведутся круглосуточно. Жертвами трагедии на "Листвяжной" стали 46 горняков и 5 спасателей.

Власти ЮАР запретили людям, которые заразились новым штаммом коронавируса, покидать страну. Этот вариант впервые был выявлен в начале ноября в Ботсване. Спустя месяц он распространился по территории 40 стран. "Омикрон" диагностировали и у двух россиян, прибывших из Южно-Африканской Республики. Всего положительный результат показали ПЦР-тесты 10 пассажиров вывозного рейса. Их штаммы сейчас устанавливаются.

Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что "Омикрон" вызывает озабоченность. Причина – большое количество мутаций, которые повышают заразность штамма. При этом российские ученые не исключают, что именно благодаря это качеству он может стать для человечества практически живой вакциной. Вирусолог Петр Чумаков заявил, что коронавирус стал менее патогенным, но более заразным. Именно это состояние ученый и назвал живой вакциной против коронавируса. Люди, которые переболеют новым штаммом, станут устойчивыми к более опасным вариантам инфекции.