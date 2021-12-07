"Москва и мир": открытие станций БКЛ в столице и новые антиковидные меры за рубежом

В Москве открыли 10 станций БКЛ метро. Пассажирам стал доступен участок от "Мнёвников" до "Каховской". Семь новых станций – пересадочные, благодаря им можно перейти на радиальные ветки метро и на оба центральных диаметра. Старт движению дал Владимир Путин по видеосвязи.
Президент отметил, что к 2023 году в Москве будет в общей сложности 293 станции метро, а сама сеть линий протянется на 530 километров. По словам Путина, власти Москвы должны и дальше поддерживать высокие темпы, с которыми развивается столичная подземка. С запуском движения на новом участке Большого кольца увеличится и интенсивность следования поездов. При этом на БКЛ будут ходить только современные составы "Москва-2020".
В России медленно снижается заболеваемость коронавирусом. Так ситуацию с заболеваемостью оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За сутки в стране – чуть более 31 тысячи заболевших. Это минимум с середины октября. В Москве положительные тесты сдали 2 тысячи 573 человек, что на 18% ниже, чем накануне.
Анна Попова напомнила, что мутация коронавируса "Омикрон" обладает большей заразностью, чем его предыдущие разновидности. По ее словам, приоритетная задача властей – максимально сдержать наступление нового штамма.
Во Франции из-за неблагоприятной эпидситуации закроют ночные клубы, введут ограничения на занятия спортом в закрытых помещениях и усилят масочный режим, в том числе в школах. Кроме того, работодателей просят перевести сотрудников на удаленку. Новые правила будут действовать минимум 4 недели. На такие меры французские власти пошли после того, как в стране выявили 25 случаев заражения новым штаммом. Подавляющее большинство из них – завозные.
Об усилении эпидемиологических правил объявили и власти Нью-Йорка. Там ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников частных компаний – таких в городе 184 тысячи. Кроме того, с 27 декабря фитнес-клубы, развлекательные заведения и ресторанов будут открыты только для вакцинированных жителей.
Аргентина одобрила "Спутник Лайт". Год назад в стране начали прививать двухкомпонентным аналогом препарата. По словам экспертов, только за четыре месяца российская вакцина помогла снизить заболеваемость в 35 раз. В числе привитых "Спутником V" – Альберто Фернандес. Президент Аргентины сообщил, что накануне прошел ревакцинацию.
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