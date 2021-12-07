"Москва и мир": рекордный снегопад в столице и штамм "Омикрон"

Снегопад, который начался еще ночью, синоптики уже назвали рекордным для календарного начала зимы. Такое количество осадков в этот период в Москве последний раз фиксировали более 70 лет назад, в 1949 году. Ожидается, что всего в городе может выпасть до 15 сантиметров снега.

Ситуация на дорогах уже осложняется с каждым часом. Одно из ДПТ привело к тому, что автомобиль такси после столкновения с другой машиной упал в Москву-реку.

К уборке снега и расчистке улиц в столице привлечены более 70 тысяч человек. Задействованы 10 тысяч единиц техники. Дорожные службы работают в усиленном режиме и в других регионах Центрального, а также Приволжского федеральных округов. Последствия снегопада устраняют в Нижегородской, Владимирской, Ивановской областях и в Мордовии.

На шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще 13 погибших, в том числе, одного горноспасателя. Их поднимают на поверхность. Не найденны еще два человека. Поиски продолжаются. Благодаря проветриванию аварийного участка шахты и улучшению газовой атмосферы сотрудники МЧС смогли провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших. Им еще нужно пройти около километра. Также сейчас проводится откачка воды и восстанавливается вентиляция. Работы ведутся круглосуточно. Жертвами трагедии на шахте стали 46 горняков и 5 спасателей.

Представители шахты заявили, что помимо единовременных выплат семьям погибших положены и ежемесячные: детям будут направлять по 25 тысяч рублей от предприятия. Также близкие шахтеров и спасателей получат адресную помощь от Красного креста: там собрали более 96 миллионов рублей. Средства распределит специальная комиссия.

Власти ЮАР запретили людям, которые заразились новым штаммом коронавируса, покидать страну. Этот вариант впервые был выявлен в начале ноября в Ботсване. Спустя месяц он распространился уже по территории 40 стран. Накануне "Омикрон" диагностировали у двух россиян, прибывших из Южно- африканской республики. Всего положительный результат показали ПЦР-тесты 10 пассажиров вывозного рейса. Их штаммы сейчас устанавливаются.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения заявила, что "Омикрон" вызывает озабоченность. Причина – большое количества мутаций, которые повышают заразность штамма. При этом российские ученые не исключают, что именно благодаря этому качеству "Омикрон" может стать для человечества практически живой вакциной. Вирусолог Петр Чумаков заявил, что коронавирус стал менее патогенным, но более заразным. Именно это состояние ученый и назвал живой вакциной против коронавируса. Люди, которые переболеют новым штаммом, станут устойчивыми к более опасным вариантам инфекции.