"Москва и мир": очередной снежный рекорд в столице и новые антиковидные меры за рубежом

Москву ждет очередной снежный рекорд. В городе может выпасть до 14 миллиметров осадков, а это около четверти месячной нормы. Белоснежной столицу сделал циклон. Столбики термометров могут подняться до отметки плюс один. Снег станет мокрым. Из-за ветра с порывами до 10 метров в секунду на дорогах образуется гололедица. До вечера завтрашнего дня в столице продлили желтый уровень погодной опасности. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Из-за снегопада видимость на дорогах резко снизилась до 500 метров, в Дептрансе призвали водителей отказаться от поездок на личных авто. И тем не менее утром пробки в столице достигли 8 баллов. Город буквально встал по всем направлениям. Что касается прогнозов на ближайшие дни, то синоптики обещают жителям центра Европейской России погодную лихорадку. Оттепели сменятся похолоданием, после чего снова наступит потепление, и снег уже будет идти вместе с дождем. Самым холодным днем этой недели станет четверг. Днем температура может упасть до минус 10 градусов. Но к выходным потеплеет до плюс трех.

На шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще 13 погибших, в том числе, одного горноспасателя. На данный момент их поднимают на поверхность. Не найдены еще два человека. Поиски продолжаются. Благодаря проветриванию аварийного участка шахты и улучшению газовой атмосферы сотрудники МЧС смогли провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших. Им еще нужно пройти около километра. Также сейчас проводится откачка воды и восстанавливается вентиляция. Работы ведутся круглосуточно. Жертвами трагедии на шахте стали 46 горняков и 5 спасателей.

Представители шахты заявили, что помимо единовременных выплат семьям погибших положены и ежемесячные: детям будут направлять по 25 тысяч рублей от предприятия. Также близкие шахтеров и спасателей получат адресную помощь от красного креста: там собрали более 96 миллионов рублей. Средства распределит специальная комиссия.

Франция снова принимает антиковидные меры. В стране закроют ночные клубы, введут ограничения на занятия спортом в закрытых помещениях и усилят масочный режим, в том числе в школах. Кроме того, работодателей просят перевести сотрудников на удаленку, хотя бы на 2–3 дня в неделю. Новые правила будут действовать минимум 4 недели. На такие меры французские власти пошли после того, как в стране выявили 25 случаев заражения новым штаммом. Подавляющее большинство из них – завозные.

Об усилении эпидемиологических правил объявили и власти Нью-Йорка. Там ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников частных компаний. Таких в городе 184 тысячи. Кроме того, с 27 декабря фитнес-клубы, развлекательные заведения и ресторанов будут открыты только для вакцинированных жителей.

Аргентина, тем временем, одобрила "Спутник Лайт". Годом ранее в стране уже начали прививать двухкомпонентным аналогом препаратара. По словам экспертов, только за четыре месяца российская вакцина помогла снизить заболеваемость в 35 раз. В числе привитых "Спутником V" и Альберто Фернандес. Президент Аргентины сообщил, что накануне прошел ревакцинацию.