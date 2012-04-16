"Специальный репортаж":Деревня Ново-Курьяново станет деловым центром

В этих деревнях любят снимать кино - получается дешево и правдоподобно. Типичная картина российской глубинки, представленная деревней Ново-Курьяново в Южном Бутово, по проекту "Большой Москвы" окажется в центре деловой жизни. Пока же дети ходят в школы с био-туалетами, жители не могут распоряжаться землей, на которой стоят их дома, а чиновники предпочитают обходить поселения за километр. Все знают, что дома будут снесены. Но ясности в вопросе о том, что станет с жителями, до сих пор нет