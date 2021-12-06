"Москва и мир": "Путешествие в Рождество" и "суперпропуска" в Италии

Традиционный праздничный фестиваль "Путешествие в Рождество" откроется в столице 10 декабря и будет работать до 9 января. Москвичей и гостей города ждут праздничные ярмарки с катками, каруселями, торговыми шале и палатками с едой и зимними напитками. Все фестивальные площадки будут работать в строгом соответствии с санитарными правилами: на входе посетителям будут измерять температуру, а все торговые шале и зоны общепита оснастят терминалами с возможностью бесконтактной оплаты.

В этом году на фестивале не станут проводить мастер-классы из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Войти на территорию катков можно будет только по предварительной записи через мобильное приложение "Московские Сезоны", сайт или по телефону горячей линии. У фестиваля появится и новая площадка: территория Дома культуры "ГЭС-2", который на прошлой неделе открылся на Болотной набережной. Там установят новогоднюю елку и откроют каток.

В России выявили первые случаи заражения "Омикроном". Этот новый штамм коронавируса подтвердился у двух человек с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Они находятся в обсерваторе. Специалисты продолжают исследования по определению мутаций вируса, так как вирус обнаружен еще у восьми пассажиров рейса из ЮАР. Все они проходят тестирование на границе сразу после прилета. Ежедневно анализы сдают и те, кто находится в обсерваторе.

Стало известно, что "Омикрон", выявленный уже почти в 40 странах, пока не привел ни к одной смерти. Такую статистику предоставил директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. Он уточнил, что потребуются еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и его способность вызывать тяжелое течение болезни. Райан подчеркнул: специалисты намерены найти ответы, которые сейчас нужны всем.

Италия перешла на "суперпропуска". Это новый вариант ковид-сертификата. Требования к документу ужесточили. Теперь его выдают только тем, кто прошел полный курс вакцинации или переболел. С новым документом можно не только пользоваться общественным транспортом, ходить на работу, но и посещать рестораны, кино, театры и ночные клубы.

"Суперпропуска" будут действовать на территории Италии минимум до 15 января. Тех, кто не озаботился получением такого документа, ждут штрафы в размере от 400 до тысячи евро. Кроме того, в стране сократили срок действия ковид-сертификата, который выдавали после прививки. Теперь это не год, а девять месяцев. Чтобы продлить документ, необходимо пройти ревакцинацию.

Усиление антиковидных мер в Италии происходит на фоне высоких темпов прививочной кампании. Двумя дозами вакцинированы почти 85 процентов итальянцев старше 12 лет. Число заболевших в последнее время стало расти. Сейчас это около 20 тысяч новых пацинетов в сутки.