"Москва и мир": погода в столице и новые антиковидные ограничения в Италии

Декабрь и февраль в Москве будут теплыми, а январь морозным. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в целом зима в столице прогнозируется снежная. В январе сугробы могут достигать 30 сантиметров, а температура в городе будет на 1–3 градуса ниже нормы.

В Северной столице уже установлен первый зимний рекорд. Прошлый держался 128 лет. В ночь на понедельник, 6 декабря, столбики термометров в Санкт-Петербурге опустились до отметки почти минус 21 градус. Прогнозируется, что на Урале морозы будут еще крепче: в нескольких регионах в ближайшие дни ожидается понижение температуры до минус 35–38.

В России выявили первые случаи заражения "Омикроном". Этот новый штамм коронавируса подтвердился у двух человек с положительным ПЦР-тестом, которые прилетели из ЮАР. На данный момент они находятся в обсерваторе. Специалисты продолжают исследования по определению мутаций вируса, так как коронавирус обнаружен еще у восьми пассажиров рейса из ЮАР. Все они проходят тестирование на границе сразу после прилета. Ежедневно анализы сдают и те, кто находится в обсерваторе.

Стало известно, что "Омикрон", который выявили уже почти в 40 странах, пока не привел ни к одной смерти. Такую статистику предоставил директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. Он уточнил, что потребуются еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и его способность вызывать тяжелое течение болезни. Райан подчеркнул: специалисты намерены найти ответы, которые сейчас нужны всем.

Италия перешла на "суперпропуска". Это новый вариант ковид-сертификата. Требования к документу ужесточили. Теперь его выдают только тем, кто прошел полный курс вакцинации или переболел. С новым документом можно не только пользоваться общественным транспортом, ходить на работу, но и посещать рестораны, кино, театры и ночные клубы.

"Суперпропуска" будут действовать на территории Италии минимум до 15 января. Тех, кто не озаботился получением такого документа, ждут штрафы в размере от 400 до тысячи евро. Кроме того, в стране сократили срок действия ковид-сертификата, который выдавали после прививки. Теперь это не год, а девять месяцев. Чтобы продлить документ, необходимо пройти ревакцинацию.

Усиление антиковидных мер в Италии происходит на фоне высоких темпов прививочной кампании. Двумя дозами вакцинированы почти 85 процентов итальянцев старше 12 лет. Число заболевших в последнее время стало расти. Сейчас это около 20 тысяч новых пацинетов в сутки.