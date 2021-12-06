"Москва и мир": погода в столице и извержение вулкана в Индонезии

Декабрь и февраль в Москве будут теплыми, а январь морозным. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в целом зима в столице прогнозируется снежная. В январе сугробы могут достигать 30 сантиметров, а температура в городе будет на 1–3 градуса ниже нормы.

В Северной столице уже установлен первый зимний рекорд. Прошлый держался 128 лет. В ночь на понедельник, 6 декабря, столбики термометров в Санкт-Петербурге опустились до отметки почти минус 21 градус. Прогнозируется, что на Урале морозы будут еще крепче: в нескольких регионах в ближайшие дни ожидается понижение температуры до минус 35–38.

В России выявили первые случаи заражения "Омикроном". Этот новый штамм коронавируса подтвердился у двух человек с положительным ПЦР-тестом, которые прилетели из ЮАР. На данный момент они находятся в обсерваторе. Специалисты продолжают исследования по определению мутаций вируса, так как коронавирус обнаружен еще у восьми пассажиров рейса из ЮАР. Все они проходят тестирование на границе сразу после прилета. Ежедневно анализы сдают и те, кто находится в обсерваторе.

Стало известно, что "Омикрон", который выявили уже почти в 40 странах, пока не привел ни к одной смерти. Такую статистику предоставил директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. Он уточнил, что потребуются еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и его способность вызывать тяжелое течение болезни. Райан подчеркнул: специалисты намерены найти ответы, которые сейчас нужны всем.

Как минимум 15 человек стали жертвами извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява. Еще 27 местных жителей пропали без вести. В провинции Восточная Ява продолжается поисковая операция. Спасателей доставляют в зону бедствия на вертолетах. Работать им приходится в экстремальных условиях, так как остров накрыло ядовитое пепельное облако, и видимость упала практически до нуля. Пока удалось эвакуировать около тысячи человек. Для них организовали лагеря временного размещения. Но сотни людей все еще остаются заблокированными в собственным домах.

Здания завалило дождем из камней и пепла. В некоторых населенных пунктах нет электричества. Нарушено транспортное сообщение, многие дороги и мосты разрушены. От стихии пострадали более 5 тысяч человек. Вулкан Семеру – самая высокая гора на острове. До этого он был активен в январе, но тогда обошлось без жертв.