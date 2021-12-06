"Москва и мир": погода в столице и ограничения из-за "Омикрона" за рубежом

Декабрь и февраль в Москве будут теплыми, а январь – морозным. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в целом зима в столице прогнозируется снежная. В январе сугробы могут достигать 30 сантиметров. А температура в городе будет на 1–3 градуса ниже нормы.

В северной столице тем временем установлен первый зимний рекорд. Причем прошлый держался 128 лет. Так, в ночь на понедельник, 6 декабря, столбики термометров в Санкт-Петербурге опустились до отметки почти -21 градус. А на Урале морозы будут еще крепче: в нескольких регионах в ближайшие дни прогнозируется понижение температуры до -35...-38. Также ожидаются снег и гололедица.

На кузбасской шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции. Сотрудники Военизированной горноспасательной части возвели 18 перемычек и отремонтировали шесть вентиляционных сооружений. Также специалисты ведут круглосуточный мониторинг газовой атмосферы. Кроме того, они проведут разведку необследованных горных выработок.

Тем временем 44 шахтера и 30 горноспасателей, которые были госпитализированы после ЧП на шахте, выписаны из больниц. В стационарах на лечении остаются 10 пострадавших. Всего в результате аварии на шахте во время ликвидации ее последствий травмы разной степени тяжести получили 106 человек. Погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Их семьям направили материальную помощь. Основной версией трагедии на шахте Ростехнадзор назвал взрыв метана. Специальная комиссия устанавливает причины, также идет расследование в рамках уголовного дела.

Сразу несколько стран ввели новые ограничения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". При въезде в Ирландию теперь необходимо пройти два ПЦР-теста. Дополнительное тестирование стало обязательным в Швейцарии. В Великобритании со вторника, 7 декабря, всем въезжающим надо будет сдать первый ПЦР-тест на границе, второй – на месте в течение двух суток. Причем до получения отрицательного результата всем въезжающих обязали самоизолироваться.

Между тем Всемирная организация здравоохранения напомнила, что новый штамм еще не изучен. Ученым понадобится несколько недель для того, чтобы определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни. Пока, говорят медики, "Омикрон" не стал причиной ни одной смерти.

Специалисты Центра имени Гамалеи не исключают, что пандемия может закончится благодаря этому штамму. По предварительным данным, заболевание при нем протекает в более легкой форме. Если по летальности "Омикрон" будет сопоставим с гриппом, то, как считают вирусологи, пандемия можно будет считать законченной.