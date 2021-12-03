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Транспорт

20:00

"Москва и мир": смерть Нины Ургант и штамм "Омикрон"

транспорт утраты медицина за рубежом видео

Более 17 тысяч московских пассажиров неоднократно нарушали масочный режим. Некоторые попадались свыше 10 раз. Такие цифры назвали контролеры. Они напоминают, что маска не просто должна быть где-то под подбородком, а нужно, чтобы она закрывала нос и рот.

Скончалась Нина Ургант. В Александринском театре, где она прослужила более 30 лет, сообщили, что народная артистка умерла у себя дома в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года. Нина Ургант окончила театральный институт имени Островского и начала работать в театре в Ярославле, а затем стала актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, где сыграла более 20 ролей. В 1962 году Нина Ургант перешла в Александринский театр. И тогда же сыграла свою первую большую роль в кино.

Более 30 стран подтвердили случаи заболевания "Омикроном" на своей территории. Сегодня список пополнила Малайзия. Новый штамм коронавируса выявили у 19-летней студентки, вернувшейся из ЮАР. Девушка полностью вакцинирована от коронавируса, у нее не было никаких симптомов. Днем ранее о заболевших согражданах сообщили власти Исландии, Финляндии, Швейцарии и Индии.

Программа: Москва и мир

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