"Москва и мир": смерть Нины Ургант и штамм "Омикрон"

Более 17 тысяч московских пассажиров неоднократно нарушали масочный режим. Некоторые попадались свыше 10 раз. Такие цифры назвали контролеры. Они напоминают, что маска не просто должна быть где-то под подбородком, а нужно, чтобы она закрывала нос и рот.

Скончалась Нина Ургант. В Александринском театре, где она прослужила более 30 лет, сообщили, что народная артистка умерла у себя дома в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года. Нина Ургант окончила театральный институт имени Островского и начала работать в театре в Ярославле, а затем стала актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, где сыграла более 20 ролей. В 1962 году Нина Ургант перешла в Александринский театр. И тогда же сыграла свою первую большую роль в кино.

Более 30 стран подтвердили случаи заболевания "Омикроном" на своей территории. Сегодня список пополнила Малайзия. Новый штамм коронавируса выявили у 19-летней студентки, вернувшейся из ЮАР. Девушка полностью вакцинирована от коронавируса, у нее не было никаких симптомов. Днем ранее о заболевших согражданах сообщили власти Исландии, Финляндии, Швейцарии и Индии.