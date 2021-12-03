"Москва и мир": нарушители масочного режима и смерть Нины Ургант

С 1 января грузовикам массой свыше 3,5 тонн для проезда в Москву будет нужен пропуск, в том числе ночью. Новые правила начали действовать еще в июле. Но они пока касаются только отрезка времени с 07:00 до 23:00. Кроме того, ранее водителям большегрузов не надо было предоставлять информацию о передвижении в региональную навигационно-информационную систему. С начала 2022 года это будет обязательным условием.

Скончалась Нина Ургант. В Александринском театре, где она прослужила более 30 лет, сообщили, что народная артистка умерла у себя дома, в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года. Нина Ургант окончила театральный институт имени Островского и начала работать в театре в Ярославле, а затем стала актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, где сыграла более 20 ролей. В 1962 году Нина Ургант перешла в Александринский театр. И тогда же сыграла свою первую большую роль в кино.

Более 30 стран подтвердили случаи заболевания "Омикроном" на своей территории. Сегодня список пополнила Малайзия. Новый штамм коронавируса выявили у 19-летней студентки, вернувшейся из ЮАР. Девушка полностью вакцинирована от коронавируса, у нее не было никаких симптомов. Днем ранее о заболевших согражданах сообщили власти Исландия, Финляндия, Швейцария и Индия.