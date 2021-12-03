"Москва и мир": новые правила для большегрузов и продление сертификатов

С 1 января грузовикам массой свыше 3,5 тонн для проезда в Москву будет нужен пропуск, в том числе ночью. Новые правила начали действовать еще в июле. Но они пока касаются только отрезка времени с 07:00 до 23:00. Кроме того, ранее водителям большегрузов не надо было предоставлять информацию о передвижении в региональную навигационно-информационную систему. С начала 2022 года это будет обязательным условием.

Срок годности сертификата о перенесенном ковиде продлили до года с момента выздоровления. Раньше он действовал 6 месяцев. Все новые документы уже оформляются на новый срок. А те, что были выданы ранее, продлят автоматически. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. К такому решению в Минздраве пришли после анализа данных. По статистике, повторное заражение коронавирусом среди уже переболевших встречается менее чем в одном проценте случаев.

Ангелу Меркель проводили на заслуженный отдых. В связи с ее уходом с поста канцлера ФРГ устроили пышную церемонию под названием "Вечерняя заря". Она прошла во дворе министерства обороны. Традиционно его устраивают для чествования уходящих в отставку высших должностных лиц, а также генералов армии. Она ведет свою историю с XVI века, но немецкие канцлеры удостаиваются такой чести с 1998 года. Самая зрелищная часть – марш воинских частей в полном парадном обмундировании и с факелами.