"Москва и мир": новые правила для большегрузов и продление сертификатов

18:10
С 1 января грузовикам массой свыше 3,5 тонн для проезда в Москву будет нужен пропуск, в том числе ночью. Новые правила начали действовать еще в июле. Но они пока касаются только отрезка времени с 07:00 до 23:00. Кроме того, ранее водителям большегрузов не надо было предоставлять информацию о передвижении в региональную навигационно-информационную систему. С начала 2022 года это будет обязательным условием.
Срок годности сертификата о перенесенном ковиде продлили до года с момента выздоровления. Раньше он действовал 6 месяцев. Все новые документы уже оформляются на новый срок. А те, что были выданы ранее, продлят автоматически. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. К такому решению в Минздраве пришли после анализа данных. По статистике, повторное заражение коронавирусом среди уже переболевших встречается менее чем в одном проценте случаев.
Ангелу Меркель проводили на заслуженный отдых. В связи с ее уходом с поста канцлера ФРГ устроили пышную церемонию под названием "Вечерняя заря". Она прошла во дворе министерства обороны. Традиционно его устраивают для чествования уходящих в отставку высших должностных лиц, а также генералов армии. Она ведет свою историю с XVI века, но немецкие канцлеры удостаиваются такой чести с 1998 года. Самая зрелищная часть – марш воинских частей в полном парадном обмундировании и с факелами.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: