"Москва и мир": нарушители масочного режима в столице и проводы Ангелы Меркель

Более 17 тысяч московских пассажиров неоднократно нарушали масочный режим. Контролеры напоминают, что маска должна закрывать нос и рот, иначе инспекторы тоже вправе выписать штраф.

В некоторых странах, например в США, за повторное нарушение масочного режима штраф увеличивается. В Москве штраф за отсутствие маски в общественном транспорте составляет 5 тысяч рублей.

Ангелу Меркель проводили на заслуженный отдых. В связи с ее уходом с поста канцлера ФРГ устроили пышную церемонию под названием "Вечерняя заря". Она прошла во дворе Министерства обороны.

Самая зрелищная часть – марш воинских частей в полном парадном обмундировании и с факелами. Виновник торжества может сам выбрать музыкальные композиции, которые исполнит военный оркестр. Меркель выбрала три, одной из них стала песня панк-исполнительницы из ГДР Нины Хаген. По признанию политика, хит 1974 года "Ты забыл цветную пленку" напоминает ей о молодости.

Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. Ее посетили около 200 человек. Формально Меркель будет исполняет обязанности канцлера до 8 декабря. Пост она занимала 16 лет.

Сильнейший за последние 9 лет шторм накрыл Черноморское побережье. В Сочи прибрежная полоса оказалась смыта водой. Кафе, палатки у моря, прогулочные зоны, а также пляжная инфраструктура сильно пострадали. Волнение на море достигло 7 баллов, волны – 6 метров. Они были настолько мощные, что потоки воды разливались по улицам далеко за прибрежной линией.

На кадрах, которые местные жители выкладывали в соцсетях, видно, как в воду чуть не унесло людей. Сейчас пляжи и набережные Сочи восстанавливают: их расчищают от крупного мусора, песка и гальки. В администрации отметили, что сочинцев и гостей курорта заранее предупредили о непогоде. Зимние пляжи закрыли, а оборудование убрали.

Синоптики говорят, что 3 декабря буря ослабеет. Однако в предгорных и горных районах города из-за мокрого снега действует экстренное предупреждение. В горах также возможны сходы селей и подъем воды в реках.