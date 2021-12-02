"Москва и мир": вакцинация в Греции и открытие участка СВХ

В столице открыли еще один участок Северо-Восточной хорды. Речь идет об эстакаде от станции МЦК "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы. Ее закончили строить на 7 месяцев раньше срока. Новая шестиполосная эстакада улучшит транспортную связь между Ярославским шоссе и пересечением с Северо-Западной хордой, исключив необходимость проезда еще через несколько улиц.

Жизни и здоровье шахтеров должны быть защищены, злоупотреблять их мужеством недопустимо. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвященном угольной отрасли Кузбасса, а также трагедии на шахте "Листвяжная". Авария произошла неделю назад, в этом момент под землей находились 285 человек. Жертвами стали 46 горняков и 5 спасателей.

В Греции планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Эта мера будет касаться жителей страны старше 60 лет. По новому законодательству, возрастные греки должны будут привиться до 16 января. Тем, кто этого не сделает, придется каждый месяц платить штраф – 100 евро.