"Москва и мир": вакцинация в Греции и открытие участка СВХ

02 декабря, 22:55
В столице открыли еще один участок Северо-Восточной хорды. Речь идет об эстакаде от станции МЦК "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы. Ее закончили строить на 7 месяцев раньше срока. Новая шестиполосная эстакада улучшит транспортную связь между Ярославским шоссе и пересечением с Северо-Западной хордой, исключив необходимость проезда еще через несколько улиц.
Жизни и здоровье шахтеров должны быть защищены, злоупотреблять их мужеством недопустимо. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвященном угольной отрасли Кузбасса, а также трагедии на шахте "Листвяжная". Авария произошла неделю назад, в этом момент под землей находились 285 человек. Жертвами стали 46 горняков и 5 спасателей.
В Греции планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Эта мера будет касаться жителей страны старше 60 лет. По новому законодательству, возрастные греки должны будут привиться до 16 января. Тем, кто этого не сделает, придется каждый месяц платить штраф – 100 евро.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: