"Москва и мир": выездные регистрации брака в столице и эвакуация с острова Вулкано

Московские ЗАГСы начали прием заявлений на выездную регистрацию брака в следующем году. Торжественные церемонии будут проходить каждую пятницу и субботу. Сейчас будущим молодоженам доступны 10 нестандарнтных локаций. Среди них – особняк Спиридонова, усадьбы "Остафьево", Муравьевых-Апостолов и Третьякова. Также оформить свои отношения можно на панорамных площадках в башне "Око" и на Останкинской телебашне.

Жизни и здоровье шахтеров должны быть защищены, злоупотреблять их мужеством недопустимо. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвященном угольной отрасли Кузбасса, а также трагедии на шахте "Листвяжная". Авария произошла неделю назад, в этом момент под землей находились 285 человек. Жертвами стали 46 горняков и 5 спасателей.

Более 350 человек в экстренном порядке были эвакуированы с итальянского острова Вулкано в Тирренском море. Он расположен примерно в 25 километрах к северу от Сицилии. Вот уже несколько недель, как там пробудился один из вулканов. Он проявляет повышенную активность, в результате которой в воздухе увеличилась концентрация сероводорода и углекислого газа. Местные власти приняли решение закрыть туристам въезд на остров. А для местных жителей ввели комендантский час, так как опасаются, что газы, которые выделяет исполин, могут крайне негативно сказаться на здоровье людей.