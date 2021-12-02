"Москва и мир": открытие участка СВХ и обязательная вакцинация в Греции

В столице открыли еще один участок Северо-Восточной хорды. Речь идет об эстакаде от станции МЦК Ботанический сад до Сельскохозяйственной улицы. Ее закончили строить на семь месяцев раньше срока. Новая шестиполосная эстакада улучшит транспортную связь между Ярославским шоссе и пересечением с Северо-Западной хордой, исключив необходимость проезда еще через несколько улиц. Удобнее добираться до места назначения станет жителям районов Свиблово, Останкинского, Ростокино и Отрадного.

Сейчас построены уже 8 из 11 участков магистрали. И ее готовность оценивается на 82%. Общая протяженность основного хода Северо-Восточной хорды составит около 40 километров.

В Греции планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Эта мера будет касаться жителей страны старше 60 лет. По новому законодательству возрастные греки должны будут привиться до 16 января. Тем, кто это не сделает, придется каждый месяц платить штраф – 100 евро. Для сравнения размер средней пенсии в стране составляет 730 евро.

Вырученные от штрафов деньги пойдут в специальный фонд, из которого финансируются больницы. Пока это планы, инициатива еще должна пройти парламентское голосование, но местные СМИ прогнозируют, что закон все-таки примут. Свое решение федеральные власти объясняют тем, что в больницы в основном попадают именно непривитые жители старше 60 лет.

При этом оппозиция уже назвала нововведение карательным. Согласно статистике, на сегодняшний день в Греции, где проживают более 10,5 миллиона человек, вакцинировано около 60% населения. Месяц назад в стране ужесточили коронавирусные ограничения.

Режим повышенной готовности к ЧС ввели в Магаданской области. В семи районах региона объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели. В Магадане людей буквально сдувает с ног, а некоторые автомобили занесены по самую крышу. На дорогах появились снежные заносы, видимость почти нулевая. Поэтому для проезда всех видов транспорта пришлось закрыть трассу Магадан – Балаганное – Талон.

Власти Магаданской области разрешили ученикам младших классов не ходить в школу. В МЧС не исключили, что ветер может повредить линии электропередачи и связи. Дорожные, коммунальные и спасательные службы готовы работать в усиленном режиме.

Ранее циклон обрушился и на другие регионы Дальнего Востока – Камчатку, Хабаровский край, Сахалинскую область и Приморье. В некоторых населенных пунктах ветер повредил крыши домов и школ, нарушил работу транспорта и электроснабжение. Во Владивостоке была зафиксирована рекордная скорость ветра – 34 метра в секунду, что по шкале Бофорта считается ураганом.