"Москва и мир": упрощенное получение медотвода и эвакуация с острова Вулкано

В столице упростили правила получения медотвода от вакцинации от коронавируса. Получить справку о наличии медицинских противопоказаний или факте перенесенного заболевания по новому алгоритму можно уже с сегодняшнего дня. Для этого необходимо зайти на единый портал госуслуг. Воспользоваться услугой могут горожане, имеющие московский полис ОМС или прикрепленные к одной из поликлиник столицы. На основе такой справки москвичи смогут получить QR-коды.
Режим повышенной готовности к ЧС ввели в Магаданской области. В семи районах региона объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели. Некоторые автомобили занесены по самую крышу. На дорогах появились снежные заносы, видимость почти нулевая. Поэтому для проезда всех видов транспорта пришлось закрыть трассу Магадан – Балаганное – Талон. Власти Магаданской области разрешили ученикам младших классов не ходить в школу. В МЧС не исключили, что ветер может повредить линии электропередачи и связи. Дорожные, коммунальные и спасательные службы готовы работать в усиленном режиме.
Более 350 человек в экстренном порядке были эвакуированы с итальянского острова Вулкано в Тирренском море. Он расположен примерно в 25 километрах к северу от Сицилии. Вот уже несколько недель, как там пробудился один из вулканов. Он проявляет повышенную активность, в результате которой в воздухе увеличилась концентрация сероводорода и углекислого газа. Местные власти приняли решение закрыть туристам въезд на остров. А для местных жителей ввели комендантский час, так как опасаются, что газы, которые выделяет исполин, могут крайне негативно сказаться на здоровье людей.
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