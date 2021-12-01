"Москва и мир": Дом культуры "ГЭС-2" и новый штамм коронавируса

В Москве появилось новое общественное пространство – после реставрации открылась ГЭС-2 на Болотной набережной. Это один из крупнейших проектов трансформации бывшего промышленного здания не только в России, но и в мире. ГЭС-2 стала домом культуры и будет сочетать функции галереи, библиотеки, кинотеатра, театра и концертного зала. Также там разместятся мастерские и художественные студии.

Сразу шесть российских регионов запустили систему QR-кодов. Это Орловская, Челябинская и Омская области, Калмыкия, Хабаровский край и Сочи. Причем, общественные места, где потребуют показать код, везде разные. Так, в Сочи без него не пустят в административные учреждения, а также в торговые центры, кафе и рестораны, в фитнес-залы. В Челябинской области коды нужны для посещения заведений общественного питания. Исключение сделали для несовершеннолетних. Также открытыми для всех остались столовые на предприятиях, на вокзалах и в аэропортах.

В Калмыкии без кода теперь не пустят в кафе и рестораны, музеи, салоны красоты, а также в непродовольственные магазины площадью более 100 квадратов. А в Хабаровском крае QR требуют при входе административные учреждения, а также в аэропорты и железнодорожные вокзалы. Кроме того, бумажный документ о вакцинации либо ПЦР-тест нужно будет предъявлять при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях.

В одной из коммун Норвегии выявлены два случая заражения штаммом "Омикрон". Оба заболевших недавно вернулись из Южной Африки. Есть завозные случаи новой разновидности коронавируса в Гонконге, Канаде, Израиле, Австралии и ряде стран Европы. Недавно еще несколько государств подтвердили наличие пациентов с таким диагнозом на своей территории. Это Япония, Бразилия и Швейцария.

Лидером антирейтинга по скорости распространения ифекции остается ЮАР. В ряде регионов страны он почти вытеснил "Дельту", на него приходится 76% новых случаев заболевания. Местные медики говорят, что симптомы очередного штамма напоминают грипп. Пациенты жалуются на лихорадку, сухой кашель и ломоту в теле. Но это течение заболевания считается легким. Как проявит себя новый штамм в тяжелой форме, пока неизвестно. Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что уже очень скоро новый штамм распространится по всему миру.