"Москва и мир": новое общественное пространство в столице и штамм "Омикрон" в Норвегии

В Москве появилось новое общественное пространство. После реставрации открылась ГЭС-2 на Болотной набережной. Это один из крупнейших проектов трансформации бывшего промышленного здания не только в нашей стране, но и в мире. ГЭС-2 стала Домом культуры и будет сочетать в себе функции галереи, библиотеки, кинотеатра, театра и концертного зала. Преобразование станции оценили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Россияне, застрявшие в ЮАР из-за нового штамма коронавируса, смогут вернуться домой. На вывозной коммерческий рейс подали заявки уже 120 человек. Самолет вылетит 3 декабря по маршруту Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва. В Генконсульстве России в Кейптауне заявили, что цена на билет зависит от количества пассажиров.

В одной из коммун Норвегии выявлены два случая заражения штаммом "Омикрон". Оба заболевших недавно вернулись из Южной Африки. Есть завозные случаи новой разновидности коронавируса в Гонконге, Канаде, Израиле, Австралии и ряде странах Европы. Недавно еще несколько государств подтвердили наличие пациентов с таким диагнозом на своей территории. Это Япония, Бразилия и Швейцария.