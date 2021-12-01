"Москва и мир": QR-коды в регионах РФ и прощание с Александром Градским

Москва простилась с Александром Градским. Музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище. Все желающие проводить артиста в последний путь с раннего утра приходили к театру "Градский Холл". Ко входу в здание выстроилась длинная очередь. Поклонники таланта Александра Борисовича несли охапки цветов. На большом экране демонстрировались его фотографии и звучали песни маэстро. Градский скончался на 73-м году жизни.

Сразу шесть российских регионов запустили сегодня систему QR-кодов. Это Орловская, Челябинская и Омская области, Калмыкия, Хабаровский край и Сочи. Общественные места, где потребуют показать код, везде разные. В Сочи без него не пустят в административные учреждения, а также в торговые центры, кафе и рестораны, в фитнес-залы. В Челябинской области коды нужны для посещения заведений общественного питания. Исключение сделали для несовершеннолетних. Также открытыми для всех остались столовые на предприятиях, на вокзалах и в аэропортах. А в Хабаровском крае QR требуют при входе в административные учреждения, а также в аэропорты и железнодорожные вокзалы.

Три российских Ил-76 прибыли в Кабул. Их цель – эвакуация людей и доставка 36 тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе Минобороны. Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки находящимся в Афганистане гражданам России и других стран в каждом самолете находятся бригады военных медиков, а также необходимое оборудование и медикаменты. Кроме того, для пассажиров приготовлен достаточный запас питьевой воды, одеял и продуктов питания.