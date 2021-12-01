"Москва и мир": зима в столице и возвращение россиян из ЮАР

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Метеорологическая зима в столице совпала с календарной. Ночь на 1 декабря была снежной. Мести начало еще накануне. В общей сложности выпало больше трети месячной нормы осадков. Таким образом, последний день ноября стал самым мокрым почти за 70 лет. Такие осадки в столицу принес циклон "Бенедикт".
Снег в некоторых районах столицы не прекращается. В МЧС также предупреждают о ветре и гололедице. Коммунальные службы сейчас работают в усиленном режиме. Специалисты говорят, что уже сейчас сформировался устойчивый снежный покров, который не растает до весны.
Россияне, застрявшие в ЮАР из-за нового штамма коронавируса, смогут вернуться домой. На вывозной коммерческий рейс подали заявки уже 120 человек. Самолет вылетит 3 декабря по маршруту Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва. В генконсульстве России в Кейптауне заявили, что цена на билет зависит от количества пассажиров.
Три российских Ил-76 прибыли в Кабул для эвакуации людей и доставки 36 тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе Минобороны. Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки находящимся в Афганистане гражданам России и других стран в каждом самолете находятся бригады военных медиков, а также необходимое оборудование и медикаменты. Кроме того, для пассажиров приготовлен достаточный запас питьевой воды, одеял и продуктов питания.
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