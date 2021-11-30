"Москва и мир": погода в столице и Республика Барбадос

Первая зимняя ночь в столице отметится гололедицей. Толщина ледяного покрытия может достигнуть 15 миллиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик предупредил, что тротуары и дороги станут очень скользкими. Тормозной путь автомобилей увеличится в разы.

Сохранится в регионе и порывистый ветер, похолодает до минус 2–4 градусов. Днем 1 декабря температура воздуха не изменится, в столице по-прежнему будет идти снег, высота снежного покрова составит не менее 5 сантиметров. Вероятность осадков сохранится и в ночь на четверг. Столбики термометров опустятся уже до минус 6 градусов. Днем станет чуть теплее – от минус 2 градусов до нуля, а ветер немного стихнет.

Холодный атмосферный фронт пришел в город 30 ноября после обеда, дождь сменили интенсивные заряды снега. При порывах ветра до 22 метров в секунду началась метель, из-за чего ухудшилась видимость. В столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Барбадос официально стал республикой и больше не подчиняется британской монархии. Первым избранным президентом страны стала 72-летняя Сандра Мэйсон. До этого три года она являлась генерал-губернатором острова. Событие отмечалось пышно. Гостем церемонии стал принц Уэльский Чарльз. Он наблюдал, как на площади Национальных героев в Бриджтауне был спущен штандарт королевы и вместо него установлен флаг президента республики.

После официального вступления в должность главы государства в центре столицы прошел военный парад. Его транслировали на всех каналах местного телевидения. Еще одним событием церемонии стало объявление Рианны национальным героем Барбадоса. Об этом объявили на церемонии провозглашения республики. Певица родилась на острове и в 16 лет переехала в Соединенные Штаты, чтобы строить музыкальную карьеру. Несколько лет назад она стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США.

Правительство за неделю должно подготовить обновленный план действий в связи с появлением нового штамма "Омикрон". Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет".

По мнению президента, это особенно важно, учитывая глобальный характер коронавируса, из-за которой мировая экономика не может быстро восстановиться. И здесь важно взаимное признание странами вакцин и сертификатов о вакцинации. Владимир Путин отметил, что эффективно бороться с пандемией можно только сообща.

Несмотря на экономические сложности, России удается выйти на допандемийный уровень по важнейшим макроэкономическим показателям. Так, по словам президента, цифры по безработице в сентябре в стране опустились до 4,3%. Что касается роста ВВП, то за 9 месяцев он составил 4,6%.