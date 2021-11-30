"Москва и мир": погода в столице и ураган в Турции

Первая зимняя ночь в столице отметится гололедицей. Толщина ледяного покрытия может достигнуть 15 миллиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик предупредил, что тротуары и дороги станут очень скользкими. Тормозной путь автомобилей увеличится в разы.

Сохранится в регионе и порывистый ветер, похолодает до минус 2–4 градусов. Днем 1 декабря температура воздуха не изменится, в столице по-прежнему будет идти снег, высота снежного покрова составит не менее 5 сантиметров. Вероятность осадков сохранится и в ночь на четверг. Столбики термометров опустятся уже до минус 6 градусов. Днем станет чуть теплее – от минус 2 градусов до нуля, а ветер немного стихнет.

Холодный атмосферный фронт пришел в город 30 ноября после обеда, дождь сменили интенсивные заряды снега. При порывах ветра до 22 метров в секунду началась метель, из-за чего ухудшилась видимость. В столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В Турции количество жертв урагана возросло до шести. Ранее информагентства сообщали о четырех погибших. За помощью к врачам обратились 46 раненных. По информации внешнеполитического ведомства России, сограждан среди них нет. Больше остальных досталось Стамбулу. Из-за сильного ветра в настоящий момент рейсы в аэропортах города приостановлены.

Ранее из-за урагана движение судов по проливу Босфор было закрыто. Пришла стихия в регион накануне. Порывы ветра местами достигали 36 метров в секунду. Он была такой силы, что срывал крыши домов и переворачивал автомобили. В городе рухнула башня с часами. В 17 турецких провинциях был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

На Испанию обрушился шторм. В северные регионы страны он принес обильные осадки в виде снега и дождя. Все это привело к масштабным наводнениям.

В Кантабрии затопило целый промышленный комплекс. В регионе местами было прервано железнодорожное и автомобильное движение. Во многих населенных пунктах были перебои с электроснабжением и телефонной связью.

Правительство за неделю должно подготовить обновленный план действий в связи с появлением нового штамма "Омикрон". Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет".

По мнению президента, это особенно важно, учитывая глобальный характер коронавируса, из-за которой мировая экономика не может быстро восстановиться. И здесь важно взаимное признание странами вакцин и сертификатов о вакцинации. Владимир Путин отметил, что эффективно бороться с пандемией можно только сообща.

Несмотря на экономические сложности, России удается выйти на допандемийный уровень по важнейшим макроэкономическим показателям. Так, по словам президента, цифры по безработице в сентябре в стране опустились до 4,3%. Что касается роста ВВП, то за 9 месяцев он составил 4,6%.